Prefeitura de Poços de Caldas realiza mutirões de cirurgia de catarata e reduz fila de espera

A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Saúde, está ampliando o mutirão de cirurgias, garantindo mais saúde e qualidade de vida para a população. Entre janeiro e o final de março, a expectativa é ultrapassar a marca de 500 cirurgias de catarata, um avanço significativo para a Saúde Pública.

O próximo mutirão de catarata está agendado para o dia 31 de março, com 50 pacientes já confirmados. Além disso, a Secretaria de Saúde realizará, nos dias 28, 29 e 30 de março, um mutirão de cirurgias de otorrinolaringologia e ortopedia.

Desde o início do ano, mais de 1.600 cirurgias já foram autorizadas no município, demonstrando o compromisso da Prefeitura em reduzir o tempo de espera e oferecer serviços de qualidade à população.

Essas iniciativas são possíveis graças ao trabalho de reestruturação financeira e administrativa da nova gestão da Secretaria de Saúde. O objetivo é garantir atendimentos eficientes, reduzir filas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Pacientes de catarata que já passaram pela cirurgia agradecem pelo atendimento e se sentem bem mais tranquilos e aliviados. A cirurgia de catarata é um procedimento seguro e rápido, que pode melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes.

“Nosso compromisso com a população é equilibrar a oferta de cirurgias, atendimentos e exames para não depender exclusivamente de mutirões. No entanto, quando há filas de espera que representam riscos aos pacientes, essas estratégias se tornam possíveis. Desde o primeiro dia de governo, estamos focados na redução dessas filas. Esses números representam um grande avanço para a população em tão pouco tempo de gestão”, destaca o secretário de Saúde, Luis Augusto de Faria Cardoso.

“Desde o início da nova gestão, a Secretaria de Saúde tem trabalhado intensamente para atender à demanda por cirurgias e garantir que a saúde não pare. Para toda a equipe, cada cirurgia é uma prioridade, e em breve esperamos anunciar novos mutirões”, afirma João Carlos Naldoni Júnior , diretor de Controle e Avaliação da Secretaria de Saúde.

