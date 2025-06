Prefeitura de Poços de Caldas reduz em mais da metade a lista de medicamentos em falta na rede pública

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Assistência farmacêutica é reforçada após regularização de dívida acumulada de R$ 2,8 milhões

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tem intensificado os esforços para melhorar a assistência farmacêutica no município, garantindo o acesso da população aos medicamentos fornecidos pelo SUS. Após identificar uma dívida acumulada de R$ 2,8 milhões com fornecedores da indústria farmacêutica, relativa ao ano de 2024, a atual administração implementou um rigoroso plano de ajustes financeiros para regularizar as contas e retomar os pagamentos em dia aos fornecedores.

O impacto da medida já é perceptível. A lista de medicamentos básicos em falta, que vinha apresentando índices preocupantes desde o início do ano, caiu significativamente. Em abril, o número de itens em falta chegou a 67. Em junho, o índice caiu para 28 – o menor registrado até o momento. Destes 28 itens, destaca-se, mais da metade já foram faturados, aguardando apenas a entrega pela fornecedora.

Confira a evolução mês a mês do quantitativo de medicamentos em falta:

Janeiro: 32

Fevereiro: 64

Março: 65

Abril: 67

Maio: 56

Junho: 28

A reposição dos medicamentos vinha sendo comprometida principalmente pelos atrasos provocados pelo passivo financeiro acumulado. Com a reorganização administrativa e financeira, a Secretaria conseguiu não apenas conter a escalada, mas reverter o cenário.

“Trabalhamos incansavelmente para fortalecer a assistência farmacêutica. Garantir que os pacientes recebam os remédios necessários é uma prioridade absoluta da gestão. A intenção vai muito além de regularizar eventual passivo, mas de garantir a assistência daqui para frente”, afirmou o secretário adjunto de Saúde, José Gabriel Pontes Baeta da Costa.

É importante salientar que tal listagem refere-se aos medicamentos da Relação Municipal (REMUME), ou seja, aqueles cuja responsabilidade pelo fornecimento é do Município. Há, ainda, dificuldades encontradas com a entrega dos medicamentos de Alto Custo, de responsabilidade do Estado e da União, sobre os quais a Administração vem dispensando inúmeros esforços para cobrar a regularização e a consequente manutenção do estoque.

A Prefeitura destaca que continuará investindo em melhorias na logística de distribuição e no abastecimento das unidades básicas de saúde, com foco na transparência e eficiência do serviço prestado à população.