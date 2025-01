Prefeitura de Poços de Caldas reforça uso de fogos silenciosos durante as festividades de fim de ano

Em uma ação conjunta promovida pelo Procon e pela Secretaria de Promoção Social de Poços de Caldas, foi reforçada a recomendação para que a população opte pela aquisição de fogos de artifício silenciosos durante as celebrações de fim de ano. A iniciativa visa atender às necessidades de crianças autistas, idosos, pessoas com sensibilidade auditiva e animais, que podem ser fortemente impactados pelo barulho causado pelos fogos tradicionais.

A secretária de Promoção Social, Marcela Carvalho, ressaltou a importância de promover um ambiente mais inclusivo e respeitoso para todos. “Os fogos silenciosos são uma alternativa que alia a beleza das celebrações à proteção da saúde e bem-estar daqueles que podem ser afetados negativamente pelo ruído excessivo,” afirmou.

A coordenadora do Procon, Fernanda Soares, também destacou a relevância dessa conscientização para a segurança de todos. “Orientamos que as pessoas priorizem produtos que atendam à legislação local e ao bem-estar coletivo, evitando transtornos e garantindo a segurança nas comemorações,” explicou.

Como já aconteceu nos últimos anos, a Prefeitura de Poços de Caldas realizará a tradicional queima de fogos na festa da virada utilizando exclusivamente fogos silenciosos. A medida está em conformidade com a Lei Municipal Nº 9.171/2017, que proíbe o uso de fogos de artifício sonoros, protegendo crianças portadoras de necessidades especiais, idosos, pessoas enfermas e animais, sejam domésticos ou silvestres.

A adoção dos fogos silenciosos é uma reflexão do compromisso do município com práticas mais inclusivas e sustentáveis, incentivando que outros eventos e celebrações sigam a mesma diretriz.

Marcela Carvalho finalizou dizendo: “O uso consciente de fogos é uma forma de tornar as festas mais acolhedoras para todos. É uma questão de respeito à diversidade e ao bem-estar da nossa comunidade.”

A Prefeitura de Poços de Caldas convida a população a celebrar as festividades de forma responsável, garantindo que o brilho das comemorações não cause sofrimento àqueles que mais precisam de cuidado.

