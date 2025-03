Prefeitura de Poços de Caldas reorganiza uso e horários do Parque Municipal para melhor atender a população

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da secretaria de Esportes, está implementando uma nova organização no uso do Parque Municipal Antônio Molinari para garantir um ambiente mais seguro e harmonioso para a prática de atividades físicas e recreativas. A iniciativa busca atender às demandas da população e evitar conflitos entre diferentes modalidades esportivas.

Nos últimos meses, o desrespeito às áreas demarcadas e o uso inadequado de bicicletas motorizadas geraram preocupação entre frequentadores. Para conscientizar a população sobre a importância do respeito às regras, será realizada uma campanha educativa nos meses de março e abril, em parceria com os escoteiros. A ação procura reforçar a necessidade do compartilhamento responsável do espaço.

A nova distribuição de horários garante que cada modalidade tenha seu espaço adequado, proporcionando mais segurança e conforto aos frequentadores. Entre as mudanças estão horários exclusivos para caminhadas e corridas sem cães, períodos destinados a patinadores e praticantes de atividades recreativas, e momentos de uso misto com monitoramento. A área do skate permanecerá exclusiva para skatistas durante todo o funcionamento do parque.

A secretária de Esportes, Zélia Testi Moreira, reforça que essas adequações poderão ser ajustadas conforme a demanda e o fluxo real dos usuários. Para isso, serão realizadas avaliações periódicas e o diálogo com a comunidade será fundamental para garantir que o Parque Municipal continue sendo um espaço acessível e bem organizado para todos.

Além da reorganização dos horários, outras medidas serão adotadas: instalação de placas normativas para orientar os frequentadores; distribuição de folhetos informativos sobre as novas regras; demarcações no chão, caso necessário, para delimitar os espaços; palestras e dinâmicas para reforçar a importância do respeito às normas; simulação de boas práticas, demonstrando o uso correto das áreas demarcadas; divulgação nas redes sociais com postagens educativas e Incentivo à preservação do parque, com chamamento à comunidade para denunciar invasões e depredações.

Confira os novos horários de funcionamento:

05h00 – 10h00 | Exclusivo para Caminhantes e Corredores (Sem Cães) 🏃‍♂️🚶‍♀️

📌 Espaço reservado para caminhada e corrida sem a presença de cães, garantindo mais segurança e conforto aos usuários.

10h00 – 14h00 | Caminhantes com Cães 🐕🚶

📌 Durante este período, o espaço é compartilhado com os cães, obedecendo a algumas regras: ✅ Cães somente com guias e coleiras. ✅ Sacolinhas para recolher dejetos. ✅ Maior atenção dos corredores e caminhantes ao dividir o espaço.

14h00 – 17h00 | Patinadores e Uso Recreativo 🛼🎉

📌 Espaço liberado para patinação e atividades recreativas. ✅ Patinadores devem utilizar as pistas designadas. ✅ Respeito às áreas demarcadas para evitar conflitos.

16h00 – 18h00 | Retorno dos Corredores e Caminhantes (Sem Cães) 🏃‍♀️🚶‍♂️

📌 Horário exclusivo para caminhada e corrida, sem a presença de cães.

17h00 – 22h00 | Uso Misto com Sinalização e Monitoramento 🔄📍

📌 Acesso liberado para todas as atividades (exceto caminhada com cães). ✅ Sinalização para delimitar áreas de uso. ✅ Monitoramento para garantir segurança e bom convívio.

18h00 – 22h00 | Horário Noturno Somente para Pessoas 🌙🚶

📌 Para evitar riscos e garantir a segurança, cães não serão permitidos no parque nesse horário.

Todo Horário | Área Exclusiva para Skatistas 🛹

📌 O espaço destinado ao skate será de uso exclusivo dos skatistas.

Após 22h00 | Acesso Controlado ou Fechamento 🚧🔒

📌 Para garantir segurança e conforto, o parque terá acesso controlado ou será fechado nesse horário.

Os horários podem ser ajustados conforme a demanda e feedback da comunidade e avaliações periódicas garantirão que o espaço atenda às necessidades de todos. Com essa organização, a Prefeitura de Poços de Caldas busca garantir um ambiente seguro e adequado para que toda a população aproveite o Parque Municipal da melhor maneira possível.