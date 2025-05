Prefeitura de Poços inicia eleição da CIPA para gestão 2025/2026 no dia 26 de maio

A Prefeitura de Poços de Caldas inicia no próximo dia 26 de maio a eleição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA) para a gestão 2025/2026. Ao todo, 21 servidores concorrem às vagas e todos os funcionários públicos municipais estão convidados a participar do processo eleitoral, que será realizado exclusivamente de forma online.

Você pode conhecer os candidatos aqui !

A votação estará disponível a partir das 8h do dia 26 de maio e se estenderá até as 17h do dia 4 de junho de 2025. Cada servidor ou servidora poderá registrar o voto somente uma vez e em um único candidato ou candidata. A votação poderá ser feita por meio de computadores, notebooks ou smartphones.

Para votar, basta acessar ou digitar o seguinte link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEcE__3YSG22ktRS-TiHm1nnknV3svizPy0gYYZ2PVvvZ35g/closedform

A CIPA tem como objetivo principal a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, promovendo a saúde e a integridade física dos servidores municipais. Além disso, a comissão também atua proativamente na prevenção e combate ao assédio no ambiente de trabalho, assegurando um espaço laboral mais seguro, ético e saudável para todos.

A participação dos servidores no processo eleitoral é fundamental para o fortalecimento das ações preventivas e para a construção de um ambiente de trabalho mais humano e colaborativo.

Participe! Seu voto fortalece a segurança e o respeito no ambiente de trabalho.

