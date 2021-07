Prefeitura de Poços intensifica fiscalização durante final de semana

Devido ao feriado no estado de São Paulo comemorado nesta sexta-feira, 09 (Revolução Constitucionalista de 1932), e pela expectativa da vinda de turistas paulistas à Poços, a secretaria municipal de Turismo vai realizar o controle do acesso ao Cristo Redentor e Rampa de Voo Livre para este fim de semana (9, 10 e 11 de julho).

A partir desta sexta, haverá equipes na subida ao Cristo, próximo a mina d’água, controlando o acesso de carros para que não haja aglomerações nos pontos.

O secretário municipal de Turismo, aponta a importância da ação para que não exista problemas nos locais. “Esse trabalho de contenção se fez necessário pela probabilidade da vinda de turistas do estado de São Paulo, devido ao feriado. Realizamos previamente um levantamento e contabilizamos o número de veículos que os pontos comportam, para que não haja aglomeração ou transtornos no acesso. Quando o número estiver em seu máximo, novos veículos serão barrados para a subida, ainda na entrada de acesso.”

Haverá servidores da secretaria de Turismo e agentes de endemias para realização deste controle e apoio nos locais, juntamente com Guardas Civis Municipais. Placas também estão dispostas nos pontos, ressaltando as regras para permanecimento, além da orientação aos visitantes quanto ao uso de máscaras.

Vale ressaltar que as equipes da secretaria também realizarão o monitoramento dos demais Pontos Turísticos, para que não haja aglomerações nos locais.

O acesso ao Cristo e a Rampa é das 8h às 17h, sendo que às 18h os pontos são fechados.

Parques Municipais



A secretaria municipal de Esportes, com objetivo em evitar aglomerações neste sábado e domingo (10 e 11/07) nos Parques Municipais que estarão abertos, realizará uma fiscalização específica nos acessos aos locais.

O controle será desenvolvido com servidores da própria secretaria, a exemplo do que foi implantado nos pontos turísticos, por precaução ao feriado no estado de São Paulo comemorado nesta sexta-feira, 09 (Revolução Constitucionalista de 1932), e pela possibilidade de um número elevado de turistas paulistas em Poços.

Para que não haja aglomerações, será limitada a entrada no Parque Municipal Antônio Molinari, na Zona Oeste e no Parque Ecológico na Zona Sul. Servidores da secretaria estarão nas entradas para controlar o acesso aos parques e haverá um limite de pessoas para que não haja aglomerações.

O secretário municipal de Esportes, Fernando Santos comenta a importância da colaboração de todos. “Esse controle será necessário com objetivo principal na segurança de todos, pelo maior número de turistas neste fim de semana na cidade. Contamos com a colaboração e conscientização também dos poços caldenses que já se programaram para visitar os parques, se mantendo de máscaras e respeitando o distanciamento entres os grupos.”

É obrigatória a utilização de máscaras para todos e nas entradas é oferecido álcool gel aos frequentadores, além da aferição de temperatura de todos que forem acessar os pontos.

O funcionamento dos Parques Municipais neste fim de semana, será das 5h30 até às 19h.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.