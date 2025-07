Prefeitura de Poços retoma obras na Avenida Ubirajara Machado de Moraes

Atualizado em 18 de julho de 2025

De acordo com a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas (MG), as obras na avenida Ubirajara Machado de Moraes, localizada no bairro Jardim Nova Aparecida, na zona oeste da cidade, serão retomadas a partir desta sexta-feira (18), após uma paralisação de 10 meses. A nova etapa das obras marca a continuidade do projeto de reestruturação da via, com foco na substituição dos antigos tubos armcos por aduelas de concreto.

A obra, que já se arrasta há cerca de dois anos, tem causado impactos diretos no cotidiano dos moradores da região. De acordo com relatos de moradores, a demora na execução tem causado transtornos diários e um crescente descontentamento entre os populares. Um dos principais problemas apontados é o acúmulo das aduelas de concreto, que deveriam ser utilizadas na obra, mas estão abandonadas às margens da avenida. As peças de concreto, além de estarem sendo usadas como depósito de lixo, também se tornaram um ponto de descarte irregular, com pessoas de outros bairros contribuindo para o aumento da sujeira no local.

Com o início desta etapa, o trânsito no começo da avenida será parcialmente interditado. A estimativa é de que essa interdição se estenda por cerca de 45 dias, tempo previsto para a realização das obras. Esta etapa faz parte de um projeto maior de melhorias na infraestrutura da região, que contempla a instalação de novas galerias pluviais para melhorar o escoamento da água da chuva, além da pavimentação de pontos importantes da avenida.

A Prefeitura Municipal reforça que a intervenção tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana e proporcionar mais qualidade de vida à população.