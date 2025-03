Prefeitura de Poços tem vitória judicial em mandado de segurança movido pela Santa Casa de Salto de Pirapora

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas obteve decisão favorável na Justiça contra a Santa Casa de Misericórdia de Salto Pirapora, que havia ajuizado uma ação para contestar a rescisão do convênio de prestação de serviços de saúde. O caso foi julgado pela 2ª Vara Cível da Comarca de Poços de Caldas, que considerou a defesa da Prefeitura muito bem fundamentada e concluiu que a rescisão do contrato foi legal.

A Santa Casa de Salto de Pirapora alegava que a Prefeitura havia cancelado o convênio de forma inesperada e sem seguir os trâmites legais. Porém, a Justiça entendeu que a Prefeitura foi coerente com a rescisão já que foi realizada com base em acusações de irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG). Além disso, a decisão reforçou que o objetivo da medida foi garantir que os serviços de saúde continuassem a funcionar de forma adequada para assegurar a prestação eficiente dos serviços essenciais à população.

Relembre o caso

Na segunda quinzena de janeiro deste ano, a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou o rompimento do convênio com a Santa Casa de Salto de Pirapora e logo realizou um novo contrato com a Irmandade do Hospital Santa Casa de Poços de Caldas. A medida foi emergencial e tomada para garantir a continuidade dos serviços de saúde no município, que foi rescindido após risco iminente de desassistência à população.