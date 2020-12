Prefeitura decreta luto oficial pela morte do Padre Graciano Cirina

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas vai decretar luto oficial pela morte do Padre Graciano Cirina, que faleceu na noite de segunda, dia 30 de novembro, aos 63 anos. Natural da Itália, chegou a Poços de Caldas em 1994. Cinco anos depois, fundou a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, que sempre se destacou pela grande ação social promovida na comunidade.

Padre Graciano sempre acreditou no esporte como meio de inserção social e desenvolvimento humano. Desenvolvia, em uma das comunidades mais carentes do município, no bairro São José, o projeto APHAS (Associação de Promoção Humana e Ação Social), com diversas atividades, com ênfase para os projetos esportivos. Pe Graciano acreditava que o esporte é uma alavanca para a cidadania, pois proporciona aos jovens o acesso à cidadania, à convivência com respeito e amizade. Acreditava no futebol como uma escola de vida.

A APHAS, criada em 2007, desenvolve dez projetos na comunidade, entre eles o Poços Ativa. Iniciado em 2018, por meio de um convênio com a Prefeitura, leva iniciação esportiva e diversas outras modalidades a todas as regiões da cidade. Além deste, existem ainda os programas Escola de Música no São José, Escola de Vida e Futebol, Se essa rua fosse minha, Maria Cinderela, Estação Digital, Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ( em parceria com o CRAS) e Programa de Mãos Dadas (grupo de convivência voltado para a 3ª idade), além de parceria com o Instituto Stefanini para oferecimento de aulas de informática, visando a inclusão digital.

Padre Graciano trabalhou ainda para o estreitamento dos laços Brasil/Itália, seja por meio de viagens guiadas por ele próprio ao seu país natal ou através de contatos com a embaixada italiana no Brasil, promovendo encontros e visitas em Poços de Caldas.

Para o prefeito Sérgio Azevedo, padre Graciano viveu uma vida sendo um semeador de esperança, seja para os seus fiéis ou para as crianças carentes que atendia por meio dos projetos desenvolvidos pela Aphas.

Biografia

De acordo com informações divulgadas pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus, padre Graziano Cirina nasceu em Cagliari, na ilha da Sardenha, Itália, no dia 24 de maio de 1957. Após os estudos juvenis e uma grande paixão pelo futebol que praticou dos 12 até os 19 anos, profissionalizando-se aos 17 no time juvenil do Cagliari, uma grave doença o tirou dos gramados.

Aos 21 anos sentiu o chamado e se orientou ao sacerdócio, formando-se em Teologia, com pós-graduação em Teologia Pastoral, na Pontifícia Faculdade do Sagrado Coração.

Foi ordenado padre no dia 23 de abril de 1984, na catedral da cidade de Chioggia, como membro da Comunidade Missionária de Villaregia.

Em 1988 veio ao Brasil e atuou na paróquia de São Sebastião, bairro de Betânia em Belo Horizonte. De 1991 até agosto de 1994 fez trabalho de animação missionária na Itália.

Em outubro de 1994 voltou ao Brasil, deixou a Comunidade Missionária e se instalou na Diocese de Guaxupé onde foi acolhido por Dom José Geraldo Oliveira do Valle e o clero.

De 1994 até abril 1999 foi vigário paroquial na Paróquia São João Bosco de Poços de Caldas. De 1996 até 2000 foi coordenador pastoral do setor de Poços de Caldas. Em abril 1999 recebeu a tarefa de fundar a nova paróquia onde trabalhou até seus últimos dias como padre emérito. Foram 36 anos de sacerdócio.