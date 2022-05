Prefeitura desmente notícia sobre realização de rodeio em Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas informa que é falsa a notícia que indica a realização de um rodeio no município. O texto fake registra diversas informações sobre o evento, inclusive as atrações que supostamente seriam realizadas na cidade. Há inclusive na matéria inverídica, a programação de shows que seriam realizados entre os dias 10 a 13 de junho.

A Prefeitura reforça portanto que é falsa a notícia e todas as informações contidas nela. Não será realizado evento desta natureza em Poços de Caldas.

Combate a fake news

As publicações oficiais da Prefeitura de Poços de Caldas são feitas diretamente no site institucional: www.pocosdecaldas.mg.gov.br.

As informações são compartilhadas também nas redes sociais oficiais da Prefeitura. Em caso de dúvida, além de pesquisar nesses locais, o cidadão pode utilizar a ferramenta de checagem de informações da Prefeitura, disponibilizada no Sistema de Ouvidoria Online, o e-Ouve. O Sistema de Ouvidoria Digital via aplicativo está disponível para download gratuito nos serviços de distribuição digital de aplicativos (basta digitar eOuve) ou pelo site http://pocosdecaldas.eouve.com.br.

