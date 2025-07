Prefeitura divulga concurso público com mais de 60 vagas; inscrições começam em setembro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas publicou o Edital nº 002/2025 para a realização de um novo concurso público destinado ao provimento de mais de 60 vagas em seu quadro de servidores. As oportunidades abrangem os níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.543,50 a R$ 6.548,85.

As inscrições estarão abertas de 10 de setembro a 10 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site www.imamconcursos.org.br. Os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão realizar a inscrição no Poços Fácil, localizado na Rua Marechal Deodoro, 345, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal. Os cargos, salários, carga horária e taxa de inscrição estão detalhados no Anexo I do edital, que pode ser acessado online. A previsão é de que o processo seletivo contemple vagas nas áreas de saúde, educação, administração, serviços gerais, entre outras.

De acordo com o edital, 20% das vagas serão reservadas a candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), conforme a Lei Municipal nº 9.940/2024. Também haverá reserva de 5% para pessoas com deficiência (PcD), conforme legislação vigente. Os interessados nas vagas reservadas deverão seguir rigorosamente os critérios e prazos estabelecidos no edital.

Além da inscrição regular, os candidatos em situação de vulnerabilidade poderão solicitar isenção da taxa de inscrição entre os dias 10 e 12 de setembro de 2025. Estão aptos a solicitar a isenção os cidadãos desempregados ou inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

A prova objetiva será aplicada em data a ser divulgada posteriormente, e os candidatos deverão acompanhar todas as etapas do concurso por meio dos sites oficiais do IMAM e da Prefeitura.

Confira as vagas disponíveis:

* Ensino Fundamental Incompleto

Auxiliar de Manutenção Civil – 5 vagas

Auxiliar de Serviços Públicos – 30 vagas

Carpinteiro – 1 vaga

Coveiro – 1 vaga

Marceneiro – 1 vaga

Operador de Veículo Pesado – 1 vaga

Pedreiro – 1 vaga

Pintor – 1 vaga

Pintor Letrista – 1 vaga

Salva Vidas – 2 vagas

* Ensino Fundamental Completo

Motorista – 8 vagas

* Ensino Médio Completo

Condutor de Veículo de Urgência do SAMU – 2 vagas

Operador de Som e Iluminação – 2 vagas

* Ensino Médio Técnico

Técnico em Radiologia – 1 vaga

*Ensino Superior

Procurador Municipal – 3 vagas

Mais informações podem ser obtidas no site www.imamconcursos.org.br ou pelo telefone (31) 3324-7076, das 9h às 17h.