Prefeitura divulga os 90 selecionados para participarem do sorteio do Residencial Sonho Dourado II

A Secretaria Municipal de Promoção Social – SMPS, através do seu Departamento de Projetos e Desenvolvimento Habitacional, publicou no nesta manhã (27), no Diário Oficial do Município, a relação das 90 pessoas selecionadas para participar do Sorteio de Individualização das unidades habitacionais do Residencial Sonho Dourado II.
Confira os nomes e o final do CPF:
ADRIANA REGIS DA SILVA ***.***.***-33
ADRIANA TEIXEIRA REZENDE ***.***.***-04
AMANDA BESSONI MOREIRA ***.***.***-46
ANA MARIA DE OLIVEIRA ***.***.***-20
ANA ROSA MARINHO RODRIGUES ***.***.***-85
ANDRESSA DE FATIMA SILVA ***.***.***-27
APARECIDA DAS DORES DA SILVA ***.***.***-20
APARECIDA DE JESUS LEMES DA CRUZ ***.***.***-71
BEATRIZ MEDEIROS ***.***.***-68
CARLA TEREZINHA DE JESUS ***.***.***-02
CELIO EIDES CARVALHO ***.***.***-49
CLAUDENICE NUNES DIAS ***.***.***-00
CLAUDIA MARIA DE CASTRO ***.***.***-67
CLEUSA MARIA CORREA ***.***.***-91
DANIELA CRISTINA DE CARVALHO ***.***.***-51
DANIELE JACINTO DA CRUZ ***.***.***-25
EDENILZA GONCALVES SILVA ***.***.***-11
ELIANA DAMACENO LOURENCO ***.***.***-34
ELISABETH CRISTINA FERNANDES
SIMPLICIO ***.***.***-65
ELISANGELA SILVA DO AMARAL ***.***.***-70
ELIZANGELA MAZALI ***.***.***-61
ERICA CRISTINA RIBEIRO ***.***.***-30
EURIDES MARIA DE JESUS ***.***.***-49
FABIANA CANCIAN DA SILVA ***.***.***-80
FABIANA DE FATIMA DA SILVA ***.***.***-50
FABIANA SECOMANDI PEREIRA ***.***.***-25
FERNANDA DA SILVA PIMENTEL ***.***.***-63
FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA ***.***.***-09
FLAVIANA FABRI LEMOS ***.***.***-56
GLAUCINEIA APARECIDA DA SILVA ***.***.***-79
HELENA APARECIDA CONSTANTINO ***.***.***-15
ISABEL DE LOURDES RODRIGUES ***.***.***-87
IVONE IRINEIDE DE CARVALHO ***.***.***-77
JANDIRA ROSA DE LIMA ***.***.***-15
JANE LUCIA DE PAULA ***.***.***-90
JOAO BATISTA DE FREITAS ***.***.***-00
JULIANA DA SILVA CAMPOS ***.***.***-39
JUSCINEIA CASEMIRO ***.***.***-69
KARINA LEONCIO DA SILVA FARIA ***.***.***-09
KATIA CRISTIANE CONTI CARVALHO ***.***.***-54
KEILA MUNIZ DE SOUSA ***.***.***-00
KELLY CRISTINA MILANI GONCALVES
BARBOSA ***.***.***-76
LAUDICEIA GONCALVES PEREIRA ***.***.***-87
LAZARA FELISBERTO DOS REIS RODRIGUES ***.***.***-72
LETICIA APARECIDA TAVARES ***.***.***-17
LIDENIR RITA ***.***.***-62
LILIA CRISTINA DOS REIS ***.***.***-10
LUANA ELIDIO MORAIS DE OLIVEIRA ***.***.***-40
LUCIANA DE FATIMA PEREIRA ***.***.***-80
LURDES DE FATIMA NETO ***.***.***-83
LUZIA PAULA DA SILVA ***.***.***-07
MARIA DAS GRACAS AMARO HORACIO ***.***.***-79
MARIA DE FATIMA ***.***.***-53
MARIA DONIZETE ALVES ***.***.***-72
MARIA ELIANE DA SILVA ***.***.***-68
MARIA ELZA DE SANTANA ***.***.***-92
MARIA GERALDA ALVES FERREIRA ***.***.***-15
MARIA INES DA SILVA MOURA ***.***.***-51
MARIA ROSA RIBEIRO ***.***.***-82
MARILDA DE FATIMA AMARAL DA SILVA
PINTO ***.***.***-49
MARTA REGINA DE OLIVEIRA RAMOS ***.***.***-06
MICHELE CRISTINA ROQUE SILVA ***.***.***-83
NADIR RIBEIRO DOS REIS ***.***.***-44
NAIR APARECIDA MARTINS ***.***.***-52
NORBERTA APARECIDA DE JESUS ***.***.***-68
ONDINA MARA DIAS ***.***.***-85
PABLIENE CASIMIRO ***.***.***-83
PATRICIA DE ASSIS SILVA ***.***.***-88
PATRICIA TANIA GOMES CASTRO ***.***.***-91
PAULO ROBERTO MATOS VASCONCELOS ***.***.***-15
REGINA DA SILVA ***.***.***-15
REGINA DE FATIMA ROQUE ***.***.***-03
RENATA ROBERTO ***.***.***-31
ROBERTO BONIFACIO VENTURA ***.***.***-72
ROSANA APARECIDA AFFONSO ***.***.***-91
ROSEMEIRE DA SILVA ***.***.***-13
ROSIMARA APARECIDA BATISTA ***.***.***-15
SANDRA MARIA PAULINO ***.***.***-91
SILVANA APARECIDA DE GOUVEA ***.***.***-68
TALITA CANDIDA LUIZ ***.***.***-46
TANIA REGINA SCALENGHE ***.***.***-49
TERESA DO ROSARIO DA FONSECA ***.***.***-69
TERESINHA ANANIAS CIRILO ***.***.***-95
TEREZA CRISTINA BOTELHO ***.***.***-68
VALDIRENE DE JESUS SIMEAO ***.***.***-15
VANDA LUCIA DE SOUZA ***.***.***-68
VANDA MARIA ELIDIO ***.***.***-49
VANESSA GALVAO ***.***.***-77
VANESSA RAFAELA PEREIRA ***.***.***-50
VILMA OLIMPIO ALEXANDRE ***.***.***-01
Para mais informações ou dúvidas é só entrar em contato com a Secretaria de Promoção Social pelo telefone (35) 3697-2187, das 8h às 16h.