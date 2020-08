Prefeitura divulga os 90 selecionados para participarem do sorteio do Residencial Sonho Dourado II

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Promoção Social – SMPS, através do seu Departamento de Projetos e Desenvolvimento Habitacional, publicou no nesta manhã (27), no Diário Oficial do Município, a relação das 90 pessoas selecionadas para participar do Sorteio de Individualização das unidades habitacionais do Residencial Sonho Dourado II.

Confira os nomes e o final do CPF:

ADRIANA REGIS DA SILVA ***.***.***-33

ADRIANA TEIXEIRA REZENDE ***.***.***-04

AMANDA BESSONI MOREIRA ***.***.***-46

ANA MARIA DE OLIVEIRA ***.***.***-20

ANA ROSA MARINHO RODRIGUES ***.***.***-85

ANDRESSA DE FATIMA SILVA ***.***.***-27

APARECIDA DAS DORES DA SILVA ***.***.***-20

APARECIDA DE JESUS LEMES DA CRUZ ***.***.***-71

BEATRIZ MEDEIROS ***.***.***-68

CARLA TEREZINHA DE JESUS ***.***.***-02

CELIO EIDES CARVALHO ***.***.***-49

CLAUDENICE NUNES DIAS ***.***.***-00

CLAUDIA MARIA DE CASTRO ***.***.***-67

CLEUSA MARIA CORREA ***.***.***-91

DANIELA CRISTINA DE CARVALHO ***.***.***-51

DANIELE JACINTO DA CRUZ ***.***.***-25

EDENILZA GONCALVES SILVA ***.***.***-11

ELIANA DAMACENO LOURENCO ***.***.***-34

ELISABETH CRISTINA FERNANDES

SIMPLICIO ***.***.***-65

ELISANGELA SILVA DO AMARAL ***.***.***-70

ELIZANGELA MAZALI ***.***.***-61

ERICA CRISTINA RIBEIRO ***.***.***-30

EURIDES MARIA DE JESUS ***.***.***-49

FABIANA CANCIAN DA SILVA ***.***.***-80

FABIANA DE FATIMA DA SILVA ***.***.***-50

FABIANA SECOMANDI PEREIRA ***.***.***-25

FERNANDA DA SILVA PIMENTEL ***.***.***-63

FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA ***.***.***-09

FLAVIANA FABRI LEMOS ***.***.***-56

GLAUCINEIA APARECIDA DA SILVA ***.***.***-79

HELENA APARECIDA CONSTANTINO ***.***.***-15

ISABEL DE LOURDES RODRIGUES ***.***.***-87

IVONE IRINEIDE DE CARVALHO ***.***.***-77

JANDIRA ROSA DE LIMA ***.***.***-15

JANE LUCIA DE PAULA ***.***.***-90

JOAO BATISTA DE FREITAS ***.***.***-00

JULIANA DA SILVA CAMPOS ***.***.***-39

JUSCINEIA CASEMIRO ***.***.***-69

KARINA LEONCIO DA SILVA FARIA ***.***.***-09

KATIA CRISTIANE CONTI CARVALHO ***.***.***-54

KEILA MUNIZ DE SOUSA ***.***.***-00

KELLY CRISTINA MILANI GONCALVES

BARBOSA ***.***.***-76

LAUDICEIA GONCALVES PEREIRA ***.***.***-87

LAZARA FELISBERTO DOS REIS RODRIGUES ***.***.***-72

LETICIA APARECIDA TAVARES ***.***.***-17

LIDENIR RITA ***.***.***-62

LILIA CRISTINA DOS REIS ***.***.***-10

LUANA ELIDIO MORAIS DE OLIVEIRA ***.***.***-40

LUCIANA DE FATIMA PEREIRA ***.***.***-80

LURDES DE FATIMA NETO ***.***.***-83

LUZIA PAULA DA SILVA ***.***.***-07

MARIA DAS GRACAS AMARO HORACIO ***.***.***-79

MARIA DE FATIMA ***.***.***-53

MARIA DONIZETE ALVES ***.***.***-72

MARIA ELIANE DA SILVA ***.***.***-68

MARIA ELZA DE SANTANA ***.***.***-92

MARIA GERALDA ALVES FERREIRA ***.***.***-15

MARIA INES DA SILVA MOURA ***.***.***-51

MARIA ROSA RIBEIRO ***.***.***-82

MARILDA DE FATIMA AMARAL DA SILVA

PINTO ***.***.***-49

MARTA REGINA DE OLIVEIRA RAMOS ***.***.***-06

MICHELE CRISTINA ROQUE SILVA ***.***.***-83

NADIR RIBEIRO DOS REIS ***.***.***-44

NAIR APARECIDA MARTINS ***.***.***-52

NORBERTA APARECIDA DE JESUS ***.***.***-68

ONDINA MARA DIAS ***.***.***-85

PABLIENE CASIMIRO ***.***.***-83

PATRICIA DE ASSIS SILVA ***.***.***-88

PATRICIA TANIA GOMES CASTRO ***.***.***-91

PAULO ROBERTO MATOS VASCONCELOS ***.***.***-15

REGINA DA SILVA ***.***.***-15

REGINA DE FATIMA ROQUE ***.***.***-03

RENATA ROBERTO ***.***.***-31

ROBERTO BONIFACIO VENTURA ***.***.***-72

ROSANA APARECIDA AFFONSO ***.***.***-91

ROSEMEIRE DA SILVA ***.***.***-13

ROSIMARA APARECIDA BATISTA ***.***.***-15

SANDRA MARIA PAULINO ***.***.***-91

SILVANA APARECIDA DE GOUVEA ***.***.***-68

TALITA CANDIDA LUIZ ***.***.***-46

TANIA REGINA SCALENGHE ***.***.***-49

TERESA DO ROSARIO DA FONSECA ***.***.***-69

TERESINHA ANANIAS CIRILO ***.***.***-95

TEREZA CRISTINA BOTELHO ***.***.***-68

VALDIRENE DE JESUS SIMEAO ***.***.***-15

VANDA LUCIA DE SOUZA ***.***.***-68

VANDA MARIA ELIDIO ***.***.***-49

VANESSA GALVAO ***.***.***-77

VANESSA RAFAELA PEREIRA ***.***.***-50

VILMA OLIMPIO ALEXANDRE ***.***.***-01

Para mais informações ou dúvidas é só entrar em contato com a Secretaria de Promoção Social pelo telefone (35) 3697-2187, das 8h às 16h.