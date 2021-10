Prefeitura e Câmara destinam R$3 milhões para cirurgias eletivas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde desta sexta-feira (22), a Câmara Municipal e a Prefeitura de Poços de Caldas fizeram o anúncio do repasse de R$3 milhões de reais para a saúde, com objetivo na realização de cirurgias eletivas.

A Câmara Municipal repassou o valor de R$ 1,5 milhão e o prefeito Sérgio Azevedo também anunciou o aporte econômico de $1,5 milhão, totalizando R$3 milhões para a Saúde. A verba será utilizada para a realização de cirurgias eletivas que ficaram represadas em decorrência da pandemia da COVID-19.

O prefeito Sérgio Azevedo falou sobre a importância desta união de forças. “É fundamental que exista essa união entre executivo e legislativo nesse momento em que a cidade tanto precisa. As cirurgias eletivas não puderam ser realizadas devido a Pandemia, para que fossem destinados todos os esforços no tratamento ao COVID-19. A Câmara teve esta excelente iniciativa para devolver R$1,5 milhão e a Prefeitura também vai disponibilizar o mesmo valor, totalizando R$ 3 milhões, para que possamos atender o mais rápido possível as pessoas que estão aguardando na fila.”

As cirurgias serão realizadas pelos Hospitais Santa Casa e Santa Lúcia e a secretaria de Saúde já está se organizando para dar início a realização dos procedimentos. São cerca de 4 mil procedimentos represados e as especialidades com mais necessidade são Ortopedia, Otorrinolaringologia, Urologia e Cirurgia Geral.

O presidente da Câmara de Poços vereador Marcelo Heitor (PSC), acompanhado de demais parlamentares, fez a entrega simbólica de um cheque ao prefeito Sérgio Azevedo e ao Secretário de Saúde Carlos Mosconi no valor de R$ 1,5 milhão.

“Entendemos que existe o problema das cirurgias eletivas em Poços e é papel da Câmara Municipal, prestar apoio junto ao executivo. Essa é uma primeira devolução que estamos fazendo e em dezembro devemos anunciar outro montante que como tradição vai contribuir no pagamento do 13º salário do servidor público municipal”, destacou o presidente da Câmara, Marcelo Heitor.

O Secretário de Saúde, Carlos Mosconi reforça como essa parceria será benéfica à população. “São muitas cirurgias, e este valor chega em boa hora. Já estamos com um plano na secretaria de Saúde, algumas planilhas já estão prontas para o atendimento nos hospitais. Agradecemos muito a iniciativa da Câmara que proporciona esse beneficio pra nossa população e também ao Prefeito Sérgio Azevedo que já havia manifestado essa disposição de repasse de R$1,5 milhão. Vamos acelerar o processo pra atender o mais rápido possível esses pacientes.“

Também estavam presentes o vice-prefeito Júlio César de Freitas; o diretor do Hospital Santa Lúcia Assad Aun Neto; o diretor superintendente da Santa Casa Ricardo Sá; os vereadores, Flávio Togni de Lima (PSDB); Ricardo Sabino (PSDB); Wellington Guimarães (DEM); Douglas Souza (DEM); Marcelo Heitor (PSC); Pastor Roberto Santos (Republicanos); Kleber Gonçalves (NOVO); Regina Cioffi (PP); Silvio Rogério (MDB); secretários municipais e servidores.