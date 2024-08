Prefeitura é multada em R$ 100 mil e condenada a restituir valores descontados de servidores que participaram de Assembleia em outubro de 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Decisão, em primeira instância, foi proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas foi multada em R$ 100 mil e condenada a restituir os valores descontados dos servidores municipais que participaram da Assembleia, realizada no dia 20 de outubro de 2023. A Assembleia foi realizada na Câmara Municipal, no dia de votação da mudança do regime jurídico dos servidores.

A decisão da justiça foi publicada na última quinta-feira (22) pelo Dr. Renato de Sousa Resende, Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de Poços de Caldas. Nela, o juiz condena a prefeitura a restituir os valores que foram descontados dos servidores que participaram da Assembleia e multa o município em R$ 100 mil a título de indenização por danos morais coletivos pela prática antissindical.

A ação que gerou essa decisão foi a primeira movida pela nova Diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas e era um compromisso que havia sido firmado com os servidores. “A gestão anterior do Sindicato poderia ter se mobilizado para impedir que houvesse o desconto no ponto dos servidores, mas não fez. Então a nossa gestão se comprometeu em entrar com essa ação e estamos felizes com essa vitória em primeira instância”, comemorou a Presidenta Greice Keli Alves.

A Presidenta ressalta que a decisão é um primeiro passo e que o Sindicato seguirá acompanhando o processo em todas as instâncias. “É uma decisão que cabe recurso nas outras instâncias e nós seguiremos acompanhando todo o processo com otimismo de que em breve os servidores terão a restituição desses valores descontados indevidamente”, concluiu.