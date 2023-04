Prefeitura e PUC estudam possibilidade de reforma em Unidades de Saúde

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Na tarde de ontem (05), o secretário de Saúde Thiago Mariano acompanhado do secretário adjunto de Saúde Carlos Almeida estiveram reunidos com o pró-reitor adjunto da PUC Minas Poços de Caldas, prof. Iran Calixto Abrão e pelo professor Fabiano Costa Teixeira.

O intuito da reunião foi alinhar as ideias de humanização dos espaços de saúde, seguindo o modelo da UBS Vilas Unidas, na Zona Oeste.

De início, o que será priorizado é a reforma das regionais de saúde, tanto a Regional Leste quanto a Regional Sul que atendem cerca de 12 mil pessoas, cada uma.

A unidade de saúde do Pq. Esperança I também será contemplada com pintura, adequações necessárias e design de interiores.

O secretário de Saúde falou sobre o principal intuito das melhorias. “Quando melhoramos a infraestruturas dos espaços de saúde, estamos levando melhor qualidade de trabalho para os profissionais e melhor atendimento aos pacientes. Um local acolhedor, com um design de interiores bem-feito e com as adequações necessárias eleva o nível da saúde de Poços.”

O objetivo é que até o final do ano todas as unidades de saúde estejam reformadas com condições adequadas.

As adequações serão realizadas através da parceria entre a PUC Minas Poços de Caldas e a Secretaria de Saúde está ligada ao plano de contrapartida firmado na instalação do Curso de Medicina do Campus, em 2017.

Participaram da reunião também o secretário de Obras José Benedito Damião e a coordenadora da divisão da Atenção Básica Camila Ferreira Bacelar Donato.