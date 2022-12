Prefeitura emite nota após homem ser morto a facadas no Centro POP

Um homem de 38 anos foi esfaqueado no Centro Pop em Poços de Caldas, na manhã desta terça-feira (29).

Segundo o secretário de Promoção Social, Carlos Almeida, um homem que não é atendido pelo Centro de Referência Especializado no Atendimento à População em Situação de Rua, entrou no local e desferiu golpe de faca contra a vítima e na sequência fugiu pela Avenida João Pinheiro. “A vítima está em situação de rua na cidade e não é atendido atualmente em nenhum abrigo, pois não aceitou acolhimento. Segundo a namorada da vítima, ele teve um desentendimento na rua com outro rapaz que foi ao local e desferiu a facada.”

Uma equipe do Samu foi acionada e socorreu a vítima encaminhada ao Hospital Santa Casa.

A perícia civil foi acionada ao local assim como uma equipe da Polícia Militar que investiga o caso.

Ainda segundo o secretário, foi um caso isolado de violência e todas as medidas estão sendo tomadas.

Centro POP

O Centro POP realiza atendimento diurno à população em situação de rua, com acolhimento e serviços técnicos. O local garante os direitos básicos das pessoas em situação de rua e representa dignidade para esse público. Já à noite, os atendidos são encaminhados para as instituições parceiras da Prefeitura.

A comunidade pode ajudar a população em situação de rua, especialmente não dando esmolas e também acionando a equipe de Abordagem Social, pelos telefones 156 ou 3697-2645.

