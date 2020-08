Prefeitura de Muzambinho inaugura centro de triagem da COVID – 19 em parceria com IF

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na última segunda-feira, dia 10 de agosto, tiveram início os trabalhos do centro de triagem de casos da COVID – 19 criado por uma parceria entre a Prefeitura de Muzambinho e o IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho.

O centro está situado na unidade Dr. José Januário de Magalhães, prédio pertencente à Instituição, que agora foi organizado de forma a atender às pessoas que apresentarem sintomas respiratórios de síndrome gripal que sugiram a doença.

Segundo informe da prefeitura, o espaço conta com recepção, sala de testagens, sala de isolamento, sala de triagem e aferição de sinais vitais, consultório médico, dentre outros espaços.

O diretor-geral do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho, Professor Renato Aparecido Souza, contou que “o centro de triagem foi idealizado no início da pandemia. Haja vista que o espaço estava desocupado, nós, naquele primeiro momento, já fizemos uma organização, limpamos o espaço e ficamos aguardando o momento que a prefeitura considerasse adequado para iniciar as atividades”.

De acordo com o Secretário Municipal, Gustavo Sérgio Machado Paoliello, desde o início da pandemia este projeto foi idealizado visando um planejamento adequado para ser implementado em caso de emergência.

Esse planejamento proporcionou que os equipamentos para monitoramento e testagem chegassem concomitantemente a evolução do quadro epidemiológico na cidade.

O Diretor Renato disse ainda que “essa ação fortalece o enfrentamento à doença e nós também endossamos o nosso compromisso social de contribuir para tentar sanar o quanto antes a disseminação da COVID-19”. Ele ainda destacou que, com o centro de triagem, a população passa a ser ainda mais assistida e que fica muito contente com a participação do Campus Muzambinho, contribuindo neste momento tão delicado que vivemos.

Como funcionará o Centro de Triagem

O centro conta uma equipe composta por médico, enfermeiro, técnicos em enfermagem, recepcionista e funcionários de serviços gerais.

Serão atendidas no centro somente pessoas com os sintomas da COVID – 19 como tosse, febre, dor de garganta, dor no corpo, calafrios, dor de cabeça, congestão nasal, espirros, diarreia, alteração em olfato ou paladar e dificuldade para respirar.

O Coordenador da Vigilância Epidemiológica municipal, Michel Divino Aparecido Novais salientou que o centro de triagem segue protocolos da Secretaria de Estado de Saúde e do Ministério da Saúde, que incentivam a criação de centros. Segundo ele essa é uma forma de garantir à população um local de acessso fácil ao atendimento médico, de referência, centralizado, que retire o fluxo de atendimento das outros unidades de saúde.

Essa centralização dos casos em um espaço único serve para proteger a equipe, tirar a sobrecarga de trabalho das unidades de saúde e do pronto socorro, padronizar o processo de atendimento com melhores equipamentos de EPI, além de evitar a circulação de pessoas contaminadas pela demais unidades de saúde.

Segundo o Secretário, Gustavo Paoliello, atualmente o município conta com 8 unidades do Programa Saúde da Família – PSF além do hospital. Então a idéia é encaminhar as pessoas que se dirijam a essas unidades, com os sintomas da COVID-19, para o centro de triagem para atendimento médico e para que recebam as devidas orientações.

Pessoas que identificarem os sintomas da doença também poderão ir diretamente ao centro de triagem. Vale ressaltar que nesse centro só serão atendidos possíveis casos de COVID-19 e os demais problemas de saúde seguirão com atendimento nas demais unidades de saúde municipais.