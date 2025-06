Prefeitura Informa: desligamentos de energia nesta segunda, terça e quarta-feira

A DMED informa que realizará desligamentos programados no fornecimento de energia elétrica nesta segunda (16), terça (17) e quarta-feira (18), para a execução de serviços de melhoria na rede elétrica em diferentes bairros de Poços de Caldas.

Os bairros e ruas afetados são:

Segunda-feira (16/06)

Das 9h às 14h:

Jardim Santa Rita – Rua José Augusto de Rezende

Jardim São Paulo – Ruas João de Almeida Prata e Lapa

Das 11h às 17h:

Jardim Bandeirantes – Ruas Alana Silvia Santos, Cinco, Cristiano da Cunha Lelis, Quatro e Seis

Terça-feira (17/06)

Das 11h às 17h:

Jardim Del Rey I – Ruas Benjamim Rabelo Mariano, Dante Togni, Diamantina Xandó de Paiva, Paulo César de Castro e Pedro Castro Filho

Jardim Del Rey II – Ruas Carlos Cagnani, Cássio A. Junqueira, Oswaldo Marcelino Corrêa e Sebastião José Luiz

Quarta-feira (18/06)

Das 11h às 17h:

Jardim Santa Rita – Ruas Aguaí, Cruzeiro do Sul, Dr. Antônio Oliveira Fabrino, Esplanada, Humberto de Campos, Jerusalém, Marte, Nilo Peçanha, Oswaldo Cruz, Santa Rita, Saturno, Tiradentes e Urano

A DMED orienta que, durante os desligamentos, os moradores considerem a rede energizada em todo o tempo, como medida de segurança.

Mais informações e atualizações estão disponíveis na Agência Virtual:

Clique aqui para acessar a Agência Virtual

