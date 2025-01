Prefeitura inicia instalação de botoeiras sonoras em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, deu início ao período de testes das botoeiras sonoras na Rua Assis Figueiredo. O equipamento atende à Resolução 704/2017 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), que estabelece normas para a travessia segura de pedestres com deficiência visual. Poços de Caldas se destaca como uma das poucas cidades do Brasil a implantar esse dispositivo com os critérios atualizados.

Conforme o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Rafael Tadeu Conde Maria, as botoeiras estão em fase de testes, e a aquisição dos equipamentos será feita gradativamente. O projeto prevê a instalação de cerca de 300 botoeiras sonoras em toda a área central da cidade, visando melhorar a mobilidade e a segurança dos pedestres.

“Esses equipamentos representam um avanço importante para a inclusão e segurança. Vamos adquirir e instalar gradativamente as botoeiras em locais estratégicos, garantindo mais autonomia e segurança às pessoas com deficiência visual”, afirmou o secretário.

As botoeiras contam com escrita em braile para orientação dos usuários, além de emitir mensagens de voz que guiam os pedestres durante a travessia. Um bip sonoro também indica a abertura e o fechamento do semáforo para pedestres. O projeto inclui ainda outras adequações, como piso tátil e rampas de acesso, atendendo também às pessoas com mobilidade reduzida.

O prefeito Paulo Ney destaca a importância da iniciativa para a inclusão social no município. “Atravessar a rua é um desafio para pessoas com deficiência visual. Por isso, iniciamos a instalação de sinais sonoros nas ruas da área central, proporcionando mais segurança e autonomia. Juntos, vamos tornar Poços uma cidade cada vez mais inclusiva!”, afirmou o prefeito.

Com a instalação das botoeiras sonoras, Poços de Caldas avança em sua meta de se tornar referência em acessibilidade e inclusão, promovendo um ambiente mais seguro e igualitário para todos.