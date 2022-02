Prefeitura inicia processo para implantação de bikes compartilhadas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Prefeitura está recebendo propostas para implantação de um sistema de compartilhamento de bicicletas, semelhante aos que existem em capitais do país, como Rio de Janeiro e São Paulo. Um edital foi publicado no início do mês e as propostas podem ser encaminhadas até o dia 22 de março.

A administração municipal tem incentivado o uso de bicicletas na cidade. No ano passado, foi inaugurada a revitalização e ampliação da ciclovia da avenida João Pinheiro, na zona leste da cidade. Na última semana, acontece a inauguração da nova sede da Associação dos Ciclistas de Poços de Caldas, que vai virar ponto de partida da Rota do Vulcão, um passeio ciclístico de 350 km pela região. Além disso, há um projeto de expansão da malha cicloviária para as outras regiões de Poços.

Com a implantação do Sistema de Bicicletas Compartilhadas, Poços de Caldas vai ter uma nova opção de transporte sustentável, alinhada com as cidades que estão na vanguarda nas ações de mitigação dos impactos das alterações climáticas e na promoção da qualidade de vida da sua população.

A implantação das bicicletas compartilhadas é uma forma de promover e difundir a bicicleta como meio de transporte, aumentando sua utilização em viagens de curta distância em bicicleta e em viagens integradas a outro modal de transporte, para sua exploração comercial e manutenção.

O usuário vai poder alugar uma bicicleta em uma estação, durante certo período, e devolvê-la em outra estação, por exemplo. O edital pode ser conferido no link abaixo.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes: 3697-2081.