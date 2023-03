Prefeitura inicia trabalhos de revitalização da João Pinheiro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura iniciou os trabalhos visando a revitalização da Avenida João Pinheiro, principal ligação entre a região oeste e o centro da cidade. As ações tiveram início com a retirada de árvores plantadas às margens da pista sentido centro-bairro.

Trata-se de ação planejada, visando adequação urbanística das espécies. Hoje, a avenida conta com árvores de grande porte, de espécies inadequadas, cujas raízes crescem lateralmente, danificando calçadas e asfalto.

A retirada visa ainda a integridade física dos usuários da avenida, já que as árvores encontram-se em posição de desequilíbrio, pendendo para a pista, e não para o leito do rio. Trata-se de árvores antigas, que colocam a população em risco.

Laudos apresentados pela equipe técnica da Secretaria de Serviços Públicos atestam que as árvores apresentam risco de queda, como ocorreu no final do ano passado, atingindo um carro e o motorista, que trafegava pela pista. Conforme o secretário da pasta, Celso Donato, para cada árvore retirada na Av. João Pinheiro, serão plantadas outras duas, de espécie adequada ao local, de médio porte, que apresentam floração exuberante.

O plantio deverá ser feito assim que as calçadas forem recuperadas, já que boa parte delas apresenta ondulações em alguns trechos e em outros, estavam arrebentadas pela ação das raízes das árvores.

A retirada foi discutida e aprovada pelo Codema, o Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente, em novembro do ano passado, quando foi apresentado o projeto de revitalização da avenida, acompanhado pelos laudos técnicos que apontavam problemas na grande maioria das árvores. Os membros do conselho debateram o projeto e em 21 novembro ao ano passado foi deliberado a favor da revitalização da avenida, com a remoção das árvores.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

Beatriz Aquino