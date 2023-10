Prefeitura instala novos brinquedos nos Parque Municipal e Ecológico da Zona Sul

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, adquiriu novos brinquedos para o Parque Municipal e Parque Ecológico da Zona Sul. As equipes da secretaria estão trabalhando duro durante toda esta semana para que as novas atrações dos parques estejam prontas proporcionando diversão para a criançada nesta quinta, dia 12, Dia das Crianças.

Os novos brinquedos também são fabricados em madeira, permanecendo com as características que já marcaram estas atrações e que tanto encantam as crianças que, por gerações, já se divertiram no Parque Municipal Antonio Molinari. Foram instalados novos balanços, escorregadores em estruturas anexas a brinquedos de escalar e um novo tanque de areia. O novo parquinho contempla ainda brinquedos para crianças com deficiência. Também estão sendo construídos novos passeios até o local, atendendo aos critérios de acessibilidade.

No Parque Municipal, no Dia das Crianças, haverá atrações musicais e brinquedos infláveis, além de distribuição de pipoca e algodão-doce. A praça de alimentação do Festival Vida e Lazer também estará funcionando, com deliciosas opções da gastronomia local e chopp artesanal. Às 16h começam as atrações musicais, com o grupo Samba do Vô , seguidos pela dupla Dênis e Matheus, às 18h.

No Parque Ecológico da Zona Sul, os brinquedos de madeira também estão sendo instalados, proporcionando mais uma opção de diversão e também atende aos critérios de acessibilidade, com brinquedos para crianças com deficiência. Para as crianças menores, a Prefeitura está instalando um parquinho com brinquedos tradicionais, como gira-gira, escorregador, tanque de areia, gangorra e balanços.

A festa do dia 12 também irá alegrar as crianças da região sul, com a distribuição de pipoca e algodão-doce e brinquedos infláveis, no período de 9h às 17h.