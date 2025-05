Prefeitura institui Comitê para Enfrentamento da Síndrome Respiratória Aguda Grave

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Poços de Caldas instituiu o Comitê de Avaliação para Enfrentamento de Doenças Respiratórias com foco na Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A medida foi oficializada nesta segunda-feira (26) por meio de publicação no Diário Oficial do Município.

A decisão vem em resposta ao aumento expressivo de casos registrados na cidade e segue as orientações do Decreto Estadual nº 411, publicado em 2 de maio de 2025 pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, que alerta para a necessidade de ações urgentes de prevenção e controle.

Com a coordenação do Departamento de Vigilância em Saúde, o novo comitê terá como missão monitorar a situação epidemiológica local, avaliar riscos, propor medidas preventivas e coordenar estratégias intersetoriais. A iniciativa busca garantir uma resposta rápida e eficiente à crescente demanda, integrando os diferentes departamentos da SMS.

Segundo a pasta, os períodos de outono e inverno exigem atenção especial, devido à maior circulação de vírus respiratórios. “A criação deste comitê é um passo estratégico para organizar nossas respostas e proteger a população, especialmente grupos vulneráveis como idosos e crianças”, destacou o secretário Municipal de Saúde, Dr. Luis Augusto de Faria Cardoso.

A iniciativa municipal segue alinhada às diretrizes do governo estadual, que reforça a importância da articulação entre os municípios para conter o avanço da SRAG em Minas Gerais.

O comitê deve divulgar, nos próximos dias, um plano de ação com metas específicas para enfrentamento da doença. Enquanto isso, a Secretaria reforça a importância de medidas preventivas como a atualização do cartão de vacinação, higienização das mãos, uso de álcool em gel, etiqueta respiratória e o distanciamento de pessoas com sintomas gripais.

As atualizações sobre o trabalho do comitê e a situação epidemiológica podem ser acompanhadas pelos canais oficiais da Prefeitura.

Entenda a SRAG

A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) é uma condição caracterizada por infecções respiratórias que afetam severamente os pulmões, provocando dificuldade para respirar e comprometimento dos alvéolos, estruturas responsáveis pelas trocas gasosas.

Os principais sintomas incluem falta de ar, febre, sensação de peso no peito, coloração arroxeada nos lábios e perda de apetite. A SRAG não é uma doença em si, mas sim uma complicação decorrente de outras infecções, especialmente as virais, como a gripe e a Covid-19, podendo também ser causada por bactérias ou fungos.

A vacinação continua sendo a principal forma de prevenção, aliada aos cuidados básicos de higiene e ao afastamento de pessoas com sintomas respiratórios.