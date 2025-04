Prefeitura intensifica combate à Febre Amarela com fumacê em escolas

A Prefeitura de Poços de Caldas inicia neste sábado (5) a aplicação do fumacê em escolas próximas à mata da Serra de São Domingos para combater o mosquito transmissor da febre amarela. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, começa no Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza, na área central, e segue para a Escola Municipal José Mamud Assan, no bairro Vila Rica. O trabalho será realizado ao longo de abril em áreas de risco.

A técnica utilizada é a nebulização espacial a Ultra Baixo Volume (UBV), que dispersa microgotículas de inseticida no ar para eliminar mosquitos adultos. Esse método é adotado quando há casos suspeitos ou confirmados de arboviroses na região.

O alerta para a doença aumentou após a confirmação da morte de um macaco infectado em janeiro e, nesta semana, do primeiro caso de Febre Amarela em um humano no município.



Vacinação: quem deve se proteger?

Crianças: 9 meses (1ª dose) e 4 anos (reforço).

Pessoas de 5 a 59 anos: 1 dose (caso não vacinadas ou sem comprovante).

Quem tomou apenas 1 dose antes dos 5 anos: deve receber reforço.

Idosos (60+): avaliação pelo serviço de saúde.

As salas de vacinação funcionam de segunda a sexta, das 8h às 16h30. Algumas unidades têm horários estendidos, divulgados nos canais oficiais da Prefeitura.

A participação de todos é fundamental para evitar novos casos!

