Prefeitura intensifica trabalhos de limpeza após chuvas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Devido ao intenso período de chuva, a Prefeitura de Poços de Caldas está intensificando o trabalho de limpeza e atendimento a ocorrências pela cidade desde os primeiros momentos da chuva. As equipes estão trabalhando em várias frentes, em ações de limpeza e retirada de árvores, identificação de danos e reparos, uma ação conjunta entre as secretárias de Obras, Serviços Públicos, DMAE, DME, Defesa Social e Bombeiros.

As avenidas João Pinheiro, José Remígio Prézia, Bianucci, Edmundo Cardillo, Francisco Salles, Santo Antônio e as ruas Argentina, Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram alguns dos pontos que ficaram alagados. Além disso a água da fonte luminosa dentro do Parque José Affonso Junqueira também transbordou. Diversos bairros ficaram sem energia.

A ponte entre a rua Argentina e a avenida Vereador Edmundo Cardillo cedeu o local foi interditado para Obras. Um carro chegou a cair na vala que se abriu.

Houve queda de muro, alagamento de vias e colapso estrutural de pontes. Três pessoas ficaram desalojadas após as águas inundarem duas casas rua Ouro Preto, no bairro Jardim dos Estados.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, eles foram acionados para socorrer três pessoas que estavam no interior das. Ambas residências estavam inundadas com água até os joelhos, cerca de 60 centímetros de profundidade.

Os militares desligaram o padrão de energia das casas e resgataram os moradores, juntamente com alguns pertences como roupas e televisão.

Além da inundação, um muro que dividia as duas casas havia colapsado e por conta do risco de desabamento, as três pessoas foram conduzidas para as residências de amigos e parentes para passarem a noite.

Ações emergenciais estão sendo realizadas nas vias e interdições, além de limpeza e desobstrução das vias, apesar dos danos ninguém ficou ferido.

Os telefones para acionar a Defesa Civil são: 193, 199, 153 ou o 3697-5017

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

Beatriz Aquino