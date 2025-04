Prefeitura lança Calendário Abril Azul nesta quarta, em celebração ao Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta quarta-feira, 2 de abril, às 14h, no Country Club, será realizado o evento de lançamento do Calendário Abril Azul, em celebração ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado nesta data.

A campanha tem como objetivo promover a inclusão de pessoas com autismo e combater o preconceito, reforçando o compromisso com o respeito, a empatia e a construção de uma sociedade mais acessível para todos.

Na oportunidade, serão anunciadas as ações que serão realizadas durante todo o mês de abril. Além do lançamento do Calendário Abril Azul, também nesta quarta-feira, 2 de abril, será realizada uma caminhada de conscientização sobre o tema, com concentração na Alameda Poços, no centro da cidade, às 18h30. Até o final do mês, a programação inclui rodas de conversa, formações, visitas, exposições artísticas, piquenique e até mesmo a Parada Azul.

A programação é realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Instituto A de Apoio aos Autistas e Famílias, instituição parceira da Prefeitura. Com atendimento voltado para a comunidade autista e suas famílias, o instituto conta com sede própria, localizada na Rua Francisco Faria Lobato, 179, Centro, e desenvolve ações diversas, em frentes de trabalho como acolhimento voltado para os familiares, apoio voltado a crianças e adolescentes autistas, além de iniciativas para divulgar informações de qualidade sobre autismo à sociedade.

Transtorno do Espectro Autista

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição que afeta aspectos da comunicação, linguagem, comportamento e interação social. Falar sobre o assunto e passar para frente conhecimento são formas de conscientizar. Por isso, a ONU estabeleceu este mês como o Abril Azul, para envolver a comunidade, trazer visibilidade e buscar uma sociedade mais consciente, menos preconceituosa e mais inclusiva. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 70 milhões de pessoas são autistas no mundo.

A Lei 12.764/2012 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e determina que a pessoa autista seja considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. A Lei também define que os estabelecimentos públicos e privados poderão utilizar o símbolo mundial da conscientização sobre o espectro autista – a fita quebra-cabeça – para identificar a prioridade devida às pessoas autistas.