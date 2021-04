Prefeitura lança campanha #NãoAglomere

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Comunicação Social (Secom), lançou a campanha de conscientização #NÃOAGLOMERE. Frente aos diversos desafios encontrados durante a pandemia e mesmo assim, com recorrentes registros de aglomerações no município, a campanha tem por objetivo em conter o avanço do vírus. Será um esforço conjunto entre as secretarias, além do principal: a colaboração da população!

A partir de agora quando aparecer o #NÃOAGLOMERE, a Secom trará informações pertinentes, dicas e recomendações para que se evitem aglomerações. As fiscalizações também serão intensificadas e todos podem contribuir com denúncias e ações de conscientização marcando o #NÃOAGLOMERE.

Poste uma foto ou um vídeo nos seus Stories do Instagram, com ações de conscientização, momentos marcantes online, reuniões familiares à distância e fatos em geral, onde aglomerações foram evitadas e marque @prefeituradepocos com a tag: #NÃOAGLOMEREPOÇOS. Vamos servir de exemplo para outras pessoas neste momento de adaptação e cuidado!

Denúncias

Além do e-Ouve, denúncias podem ser feitas por meio do 190 da Polícia Militar ou dos telefones 153 e 3697-2345 do serviço de plantão da Guarda Municipal.

Plantão telefônico

A Secretaria Municipal de Saúde também atende em regime de plantão telefônico, pelo número 3697-5973.