Prefeitura lança ferramenta inovadora para inclusão de Pessoas com Deficiência no mercado de trabalho

Durante o mês de setembro, a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Promoção Social e com o apoio da Rede PCD, está promovendo uma série de ações voltadas à conscientização e inclusão de Pessoas com Deficiência (PCD) no mercado de trabalho. Entre as iniciativas, destaca-se o lançamento de uma ferramenta inovadora na aba da Secretaria de Promoção Social, destinada ao cadastro de PCDs em vagas de emprego (https://encurtador.com.br/hItDA).

O mês de setembro, também conhecido como Setembro Verde, é dedicado à visibilidade e à luta pelos direitos das pessoas com deficiência. A campanha, iniciada em 2015, culmina no dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que busca conscientizar a sociedade sobre a luta contra o capacitismo, uma forma de preconceito que se manifesta por meio de ações ou palavras.

A inclusão de PCDs no mercado de trabalho é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A legislação brasileira, por meio da Lei de Cotas (Lei nº 8.213/91), estabelece que empresas com 100 ou mais funcionários devem destinar de 2% a 5% de suas vagas para PCDs. Embora a legislação seja um marco, a inclusão plena ainda enfrenta desafios como barreiras arquitetônicas, falta de acessibilidade e preconceitos.

Em Poços de Caldas, a inclusão de PCDs no mercado de trabalho foi reforçada com o lançamento de uma plataforma on-line gratuita. O portal “Poços Mais Empregos” foi desenvolvido para facilitar a conexão entre PCDs e vagas de emprego na cidade. O projeto visa não só aumentar o número de PCDs empregados, mas também promover uma cultura de inclusão contínua. Conheça aqui: https://encurtador.com.br/iokTm.

A plataforma oferece uma experiência acessível e simples para os candidatos, permitindo o cadastro de dados pessoais, escolaridade, experiência profissional, cursos e competências. Para as empresas, o processo de cadastro e divulgação de vagas é gratuito e descomplicado. Algumas empresas oferecem vagas exclusivas para PCDs, enquanto outras disponibilizam todas as vagas em aberto.

Cristo Redentor Verde: um símbolo de conscientização

A partir do dia 16 de setembro, o Cristo Redentor, um dos cartões-postais de Poços de Caldas, será iluminado na cor verde, em alusão ao Setembro Verde, chamando a atenção para a importância da inclusão das PCDs. Além disso, diversas ações serão realizadas ao longo do mês. Confira a programação.