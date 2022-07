Prefeitura lança programa de incentivo à emissão de notas fiscais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura irá lançar uma campanha de educação fiscal, incentivando os contribuintes a solicitarem a nota fiscal, no ato da aquisição de produtos no comércio ou indústria. O lançamento acontece durante reunião no Sindicato dos Contabilistas de Poços de Caldas e Sul de Minas nesta quinta, 21, às 9:30h.

No evento, estarão presentes os parceiros do programa: Receita Federal, Receita Estadual, DMAE,Procon, Sindicato dos Contabilistas e ACIA. As ações do Programa envolvem a distribuição de folders para conscientização do cidadão sobre a importância da nota fiscal, que será distribuído pelo DMAE nas contas de água e também divulgação nas redes sociais da Prefeitura, além da distribuição do folheto no comércio da cidade.

“Iremos apresentar os objetivos do Programa, para as entidades parceiras e também solicitar o engajamento de todas elas. É um programa de mão dupla: ganha o cidadão e também o município, pois com mais impostos arrecadados, mais recursos a Prefeitura tem para investir em benfeitorias para a população”, informa o secretário da Fazenda, Alexandre Lino.