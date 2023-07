Prefeitura paga primeira parcela do 13º salário no dia 21

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas paga, na próxima sexta-feira (21), a primeira parcela do 13º salário para os servidores públicos municipais. A antecipação do pagamento vai injetar um montante aproximado de R$ 7,5 milhões na economia do município. Cerca de 5.500 servidores serão beneficiados com a antecipação do 13º salário neste momento.

Os servidores que solicitaram férias até 30 de junho já puderam optar por receber o benefício, o que representa cerca de 10% do total. O pagamento corresponde à metade dos valores fixos recebidos pelos servidores (50%) e não há dedução de INSS nesta primeira parcela.

A primeira parcela do 13º salário, por lei, deve ser paga aos trabalhadores até o dia 30 de novembro de cada ano, mas a Prefeitura costuma antecipar o pagamento no meio do ano.

O secretário municipal da Fazenda, Alexandre Lino, comenta sobre a importância da antecipação para a economia. “Será um valor aproximado de R$7,5 milhões injetados na economia local, cerca de 5 500 servidores serão contemplados. Representa um esforço que a administração municipal faz para manter o pagamento dos salários em dia, inclusive o 13º. Com a antecipação desta parcela no meio do ano existe um importante incremento para a economia local”.