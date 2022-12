Prefeitura pode extender prazo para saída dos trailers

Beatriz Aquino

Alegando a necessidade de mais tempo para organizarem sua saída, os comerciantes que ocupam os trailers de lanche que ficam entre o Parque José Affonso Junqueira e a Praça Pedro Sanches, solicitaram à Prefeitura um prazo maior para a desocupação.

Os comerciantes foram notificados sobre a desocupação da área na semana passada. O projeto da Prefeitura, intitulado Alameda Poços, irá realizar uma grande reestruturação na área e tem como objetivo a revitalização do local, trocando os trailers antigos por quiosques de alvenaria. Os pontos atuais serão restituídos ao poder público e a Prefeitura realizará licitação para ocupação dos quiosques, não podendo garantir aos atuais comerciantes o retorno ao local.

O prefeito Sérgio Azevedo (PSDB) rebateu o argumento de que eles foram pegos de surpresa e admitiu que o prazo pode ser estendido, desde que seja apresentada uma proposta, o que ainda não teria acontecido.

O prefeito reafirmou que a legislação não permite que haja qualquer tipo de vantagem para os comerciantes que já ocupam os quiosques. “Lembrando que é um espaço público, que na verdade é de todos, todos têm direito de participar, então alguns alegam que estão há 20 anos, mas estão há 20 anos tirando o direito de outros que poderiam estar nesse período inteiro também participando e não estiveram e o poder público tem que fazer isso, tem que dar o mesmo direito para todos. Então a gente tem que fazer uma licitação por obrigação de lei e todos podem participar, inclusive eles podem participar também”, completou. Os comerciantes se reuniram durante à tarde com os vereadores para definir uma proposta com um novo prazo para desocupação do local.

