Prefeitura promove 3º Seminário da Pessoa em Situação de Rua

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Promoção Social e a Rede POP, promove, no dia 18 de agosto, a terceira edição do Seminário da Pessoa em Situação de Rua. O evento ocorre de 09h ás 17h , no Espaço Cultural da Urca e tem como tema central as Políticas Públicas e Saúde Mental.

As inscrições, gratuitas, podem ser feitas no local do evento, momentos antes do início, ou antecipadamente, de 1º a 16 de agosto, no link

O Seminário é dirigido aos profissionais diretamente ligados à área, representantes de entidades assistenciais, pessoas ligadas à causa, atuantes nos serviços direcionados e o público em situação de rua. Também é aberto a toda população de Poços de Caldas.

A organização do evento espera a participação de municípios vizinhos, que já participaram das discussões anteriores e também outras cidades convidadas a se juntarem às discussões pela primeira vez. ‘A expectativa é de que, a partir dos temas propostos, possamos construir, dialogar e rever as políticas direcionadas às pessoas em situação de rua. Reforçando sempre a garantia de direito de cada pessoa que necessita de tal atendimento/acompanhamento”, destaca Klara Julia do Lago Silva, psicóloga do setor de Proteção Social Especial de Alta Complexidade da Secretaria de Promoção Socia, que organiza o evento, juntamente com Evelyn Duarte Vasques, coordenadora do setor.

Discussões

O primeiro Seminário voltado ás discussões sobre a população em situação de rua aconteceu em setembro de 2018, no IF Suldeminas. Em 2019, a segunda edição ocorreu em novembro, realizada na OAB e congregou autoridades e técnicos para debater os avanços no setor. Em 2020, devido à pandemia da Covid 19, não foi possível a realização de eventos. Em 2021, houve um evento, de forma remota, com o tema “EM QUE RUA VOCÊ MORA”. Em 2022 foi realizada a semana de atividades referente à Luta da Pessoa em Situação de Rua. Também neste ano, Poços de Caldas passou a contar com o Dia Municipal de Luta da População em Situação de Rua, a partir da publicação da Lei 9.540, sancionada pelo prefeito Sérgio Azevedo no dia 28 de dezembro de 2021. Com isso, a data passa a constar no Calendário Oficial de Eventos Turísticos, Culturais e Desportivos do Município de Poços de Caldas.

Programação

Confira a programação completa do III Seminário da Pessoa em Situação de Rua: Políticas Públicas e Saúde Mental

09:00 h – Credenciamento + Coffee break

09:30 h – Mesa de Abertura

10:00 h – Palestra: Políticas Públicas, um olhar para a população em Situação de Rua / Palestrante: Willian Azevedo de Souza

11:30 h – Debate com mediadoras: Caroline de Souza e Sabrina Caproni

12:00 h – Apresentação de Fluxo, experiências e vivência do Município

Cristóvão Vicente

12: 30 às 13:30 – Intervalo para almoço

13:30 h – Música, Documentário e Exposição

14:00 h – Palestra: Um breve olhar da Psicologia e Psiquiatria em Saúde Mental na População em situação de rua – Casos, experiências e os novos desafios. Palestrantes: Kessiley Ferreira e Letícia Lessa

15:30 h – Debate com mediadora Raíssa Lamberti Santos Mantovani

16:00 às 17:00 h – Coffee break