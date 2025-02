Prefeitura realiza a montagem da estrutura para o Carnaval 2025

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas iniciou, na quinta-feira (20), a montagem das estruturas para o Carnaval de 2025, dando o pontapé inicial para um dos maiores eventos culturais da cidade. Os trabalhos começaram pela Praça do Museu, que sediará o Carnabebê, uma das atrações mais aguardadas pelas famílias. Com um ambiente pensado para garantir o conforto e a segurança do público infantil, o Carnabebê oferece uma matinê lúdica com atrações musicais, cantores, músicos e atores, voltada para crianças de 0 a 7 anos, tornando-se uma opção especial para os pequenos e suas famílias.

Além disso, o local passará por obras para viabilizar a instalação da Fonte Ornamental, que promete deixar a Praça do Museu ainda mais encantadora para foliões e visitantes durante o evento.

“O Carnabebê ele é parte de uma programação infantil. A ideia de mudar a estrutura da da Praça Museu, para atender ao público infantil, como o Carnabebê, foi planejado com muito cuidado , pensando na segurança e acessibilidade dos pequenos foliões”, destacou a Diretora de Turismo, Paula Narayane.

Na sexta-feira (21), a montagem das estruturas se estendeu ao Parque José Afonso Junqueira, atrás do Palace Hotel, onde a diversão será garantida para todas as idades. De sábado (1º) a terça-feira (4) de Carnaval, das 16h às 19h, o público poderá curtir apresentações de bonecões, grupos de teatro e dança, além da irreverente Banda do Miguelzinho.

O Carnaval de Poços de Caldas é um evento de tradição e alegria, e a nossa proposta para 2025 é oferecer uma programação diversificada para atender aos mais diferentes públicos, garantindo momentos de diversão e lazer para todos. Com mais de 40 shows em sete pontos estratégicos da cidade, queremos fazer desta edição a mais animada de todas.”

Programação do Carnaval 2025

A abertura oficial do Carnaval está marcada para a sexta-feira (28), às 18h, com a tradicional entrega simbólica da chave da cidade ao Rei Momo, que ocorrerá em frente à antiga Prefeitura. Já no dia 1º de março, um desfile especial dará início ao evento com a famosa blitz receptiva no pórtico da cidade. O Carnaval 2025 promete ser um dos maiores destaques da temporada na região, com uma programação eclética para todos os gostos.

Serão mais de 40 shows distribuídos por sete pontos principais da cidade: Praça Dom Pedro II, Praça Pedro Sanches, Parque José Affonso Junqueira, Praça do Museu, Praça Getúlio Vargas, Country Club (Banho à Fantasia) e Cascatinha. A expectativa é que cerca de 66 mil foliões participem diariamente das festividades.

Acesse a Programação Completa.

Prepare-se para viver momentos inesquecíveis no Carnaval de Poços de Caldas 2025!