Prefeitura realiza inspeção para a volta do funcionamento do Telefério

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dentro da força tarefa desenvolvida pela Prefeitura de Poços de Caldas, para o retorno das atividades do Teleférico, foi realizada na manhã desta quarta-feira (18), a inspeção de integridade do cabo central do equipamento, por meio de teste eletromagnético de ultrassom.

No procedimento o sensor MRT (Magnetic Rope Test), é acoplado pela equipe técnica especializada contratada pela Prefeitura, no cabo central e a partir da tecnologia de sensores, são detectadas todas as condições do cabo. Com o MRT são observados se existem riscos, a partir de corrosão, arame rompido e abrasão; uma análise completa de toda a extensão de cerca de 3 mil metros de cabo.

No cronograma desenvolvido pela Prefeitura, já foi promovida manutenção no motor e no redutor do teleférico, além da restauração e modernização de toda a parte elétrica e também de automação do maquinário.

Também serão realizadas as análises dos pendurais e das cabines.

O diretor municipal de Turismo, Israel de Souza Pereira, ressalta o trabalho desenvolvido nesta força tarefa. “São vários setores envolvidos com objetivo no retorno das atividades e com enfoque total na segurança. Todo o cronograma está caminhando dentro do previsto e vamos continuar os trabalhos para que as atividades possam retornar.”

Estão envolvidos diretamente e de forma operacional, equipes do DMAE (Departamento Municipal de Água e Esgoto), DME, Secretaria de Obras, Secretaria de Turismo e Secretaria de Serviços Públicos.

Após toda a análise promovida, um laudo técnico será emitido com cada detalhe sobre a integridade do cabo do Teleférico.