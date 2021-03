Prefeitura restringe horário de estabelecimentos por mais uma semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã da última sexta (12) os integrantes do Comitê Extraordinário COVID-19 estiveram reunidos na Secretaria Municipal de Saúde, e decidiram pela manutenção das restrições de funcionamento anteriormente impostas, a fim de conter a propagação da COVID-19 no Município.

Desta forma, todos os estabelecimentos comerciais, com ressalva para a Ceasa, feiras livres, feiras de artesanato, farmácias, hospitais e postos de combustíveis (exceto conveniências), continuarão podendo funcionar exclusivamente no horário compreendido entre 5 horas e 20:59 horas de segunda a sábado e aos domingos exclusivamente das 6h às 15h, mantendo a ocupação máxima e protocolos de saúde e segurança anteriormente determinados.

Após o horário estabelecido para funcionamento, os estabelecimentos poderão continuar trabalhando exclusivamente com sistema delivery, desde que o faça através de entregador no domicílio do consumidor, mantendo as portas fechadas e não realizem entregas diretas ao consumidor na porta ou proximidades do estabelecimento.

Os pontos Turísticos seguirão o mesmo horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais.

Permanece proibido ainda eventos públicos e privados, confraternizações e reuniões, inclusive familiares que contenha mais de 10 pessoas simultâneas, com ressalvas para as realizadas em casa de eventos, seguindo protocolos e determinações vigentes.

Continua proibido o funcionamento:

⁃ de clubes sociais, esportivos e similares, exceto para atividades físicas coletivas e academia;

⁃ parques de diversão e parques temáticos;

⁃ exploração de jogos de sinuca, carteado, bilhar e similares;

⁃ produção teatral, de espetáculos circenses, de marionetes e similares (manter sistema on-line);

⁃ produção de espetáculos de rodeios e vaquejadas;

⁃ cinemas;

⁃ sauna e banhos termais, exceto individuais;

⁃ atividade dançante;

⁃ venda de bebidas em bares e restaurantes para quem estiver aguardando do lado de fora;

⁃ brinquedotecas, espaços kids, playgrounds e similares.

Uma nova análise para reavaliar as condições do cenário da pandemia no Município será realizada pelo Comitê Extraordinário Covid-19 no dia 19 de março.

A fiscalização continuará ocorrendo durante toda a semana, inclusive com o auxílio de drone.

O não cumprimento das determinações caracterizará crime contra a saúde pública e de desobediência, incidindo além das penalidades penais cabíveis, sanções administrativas de interdição ou multa ao estabelecimento ou responsável.

As denúncias podem ser realizadas pelo telefone 153 ou pelo e-mail: covid19pc@gmail.com

Reunião entre representantes do comércio, o Prefeito e o Secretário de Saúde

Nesta quinta-feira (11) representantes da Associação de Bares e Restaurantes (ABRE), Associação Comercial (ACIA), Convention Bureau e Sindicato dos Hotéis, conversaram com o prefeito Sérgio Azevedo e com o secretário de Saúde, Carlos Mosconi. Na reunião eles pediam que a restrição de horário sobre o fechamento do comércio, estendida até a próxima sexta-feira (19), fosse cancelada. Eles dizem estar tendo queda nas vendas e no movimento.

O prefeito Sérgio Azevedo reforçou que se sensibiliza com todos os setores da economia que desde o ano passado têm enfrentando dificuldades por causa da pandemia, mas que tudo está sendo feito para gerar o menor impacto possível. “Diante do cenário que vivemos, essa foi a medida estudada junto ao Comitê, para que haja um equilíbrio para a manutenção da economia e da saúde em Poços”.

O secretário de Saúde, Dr. Mosconi, ponderou que o momento da doença no país é delicado e pediu que a população reforce os cuidados mantendo o distanciamento social, usando a máscara e o álcool em gel.