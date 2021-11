Prefeitura suspende eventos públicos de Revéillon e Carnaval

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma reunião foi realizada na tarde desta terça-feira (23), com diversos representantes do poder executivo e também de associações do município, para a definição do desenvolvimento do Carnaval em 2022.

Felizmente Poços de Caldas atravessa um bom momento quanto aos índices epidemiológicos relacionados ao Covid-19 e a cobertura vacinal segue com vasta abrangência, mesmo assim com enfoque na segurança, não haverá atrações públicas desenvolvidas por parte do município.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Carlos Mosconi ressalta a importância de se priorizar a segurança. “Mesmo que nossos índices sigam bastante satisfatórios, ainda assim precisamos colocar a segurança sanitária em primeiro lugar. Avançamos muito na imunização a partir de 12 anos de idade no município, mas chegamos ao consenso de que será um momento de cautela.”

Eventos privados em casa de eventos, bares ou restaurantes estão liberados a funcionarem, com o cumprimento de medidas que serão divulgadas em breve pela secretaria de Saúde local.

O presidente da Acia (Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas), Carlos Cobra, falou sobre a importância da cautela e o consenso junto ao comércio e aos setores locais. “Foi uma reunião bastante harmoniosa e consensual. Todas as lideranças presentes concordaram com a necessidade de haver esse cuidado. A cidade estará totalmente operante e aberta à turistas e moradores, mas com todos os protocolos sendo seguidos e sem a realização de eventos públicos como shows ou desfiles de blocos. Foi muito positiva, sem divergências entre as partes e temos a expectativa de um pleno desenvolvimento de nosso empresariado local e dos demais setores envolvidos.”

A reunião teve total consenso de todos os entes participantes na oportunidade.

Estiveram presentes os secretários municipais de Saúde, Dr. Carlos Mosconi; Turismo Ricardo Fonseca; Cultura Gustavo Dutra; Comunicação Social Paulo Ney, juntamente com representantes da Acia, Abre (Associação de Bares, Restaurantes, Lanchonetes e Similares), Comtur (Conselho Municipal de Turismo); Sindicato de Hotéis; Convention e Visitors Bureau.

RÉVEILLON

O Réveillon não terá a realização de show aberto ao público, porém está mantida a tradicional queima de fogos de artifício no município.

“Teremos o show de fogos tradicional em Poços de Caldas na virada do dia 31 de dezembro, para 1º de janeiro à meia noite. Vale lembrar que conforme em anos anteriores, serão fogos de artifício silenciosos no município, e o local será ainda definido,” aponta o secretário municipal de Turismo, Ricardo Fonseca.