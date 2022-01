Prefeitura vai realizar atualização cadastral dos moradores do Vila Matilde

Será realizada a partir do dia 17 de janeiro de 2022, a atualização cadastral de moradores do Conjunto Habitacional Vila Matilde para regularização dos imóveis. O serviço é desenvolvido pela COHAB Minas em parceria com o município, por meio da secretaria de Promoção Social.

A equipe da secretaria, visitará todas as 148 residências, para que sejam coletados presencialmente os dados. Ainda nessa semana, um comunicado será distribuído para os moradores da região, informando oficialmente a realização deste serviço.

“O documento do imóvel é a garantia de que cada um dos moradores são de fato proprietários, por isso esta atualização para regularização é fundamental à todos”, comentou o secretário de Promoção Social, Carlos Eduardo Almeida.

A partir da data de início da visitação (17), os moradores devem ter em mãos alguns documentos: RG; CPF; Certidão de Estado Civil e Contrato de compra e venda.

Caso não sejam encontrados moradores na data e horário da visita, eles deverão posteriormente entrar em contato com o Departamento de Projetos e Desenvolvimento Habitacional (DPDH), da secretaria de Promoção Social, com os documentos em mãos, pelo (35)3697-2278, para que a regularização possa ser continuada.

