Prefeitura vai revitalizar áreas da zona sul

A Prefeitura, por meio da secretaria de Serviços Públicos, está revitalizando as áreas de lazer do Jd Kennedy 2 e do São Bento, bairros localizados na região sul da cidade. As intervenções visam implantar novos equipamentos, trazendo mais saúde e lazer para a população.

Na manhã desta quarta, 24, o secretário de Serviços Públicos, Antonio Donizete Albino, acompanhado de seu adjunto, Anderson Santos, estiveram acompanhando os trabalhos, realizados por servidores da própria secretaria.

No Jardim Kennedy 2, os trabalhos se concentram na área de lazer do bairro, na rua Mucovita, divisa com terreno da Alcoa. No local, já existe um espaço recém arborizado, bancos e gramado. Nesta nova intervenção, foi instalado um novo parquinho infantil e um pergolado. Serão plantadas mudas de árvores frutíferas e colocados novos bancos. A academia ao ar livre do bairro também será transferida para o local, centralizando as atividades de lazer e também esportivas num único espaço. Haverá ainda pista de caminhada, com demarcação de quilometragem, em toda a extensão da área de lazer.

Já no São Bento, o espaço já existente será totalmente recuperado. Foram retirados todos os brinquedos e os aparelhos da academia ao ar livre, para a preparação do terreno que irá receber um novo projeto paisagístico, elaborado pela Secretaria de Serviços Públicos. Haverá a recuperação do terreno do campo society, que receberá gramado sintético. O projeto prevê ainda novos canteiros de plantas, brinquedos e aparelhos da academia adquiridos especialmente para o local. O espaço irá contar também com pergolado, novos bancos e reforço na iluminação. A área de lazer está localizada na divisa dos bairros São Bento e Santa Helena.

“A recuperação destes dois espaços irá proporcionar à população locais aprazíveis tanto para a prática de esportes como para o lazer em família. Isso, com certeza, é levar qualidade de vida para os moradores daquelas comunidades”, destaca o secretário de Serviços Públicos, Antonio Donizete.