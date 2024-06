Presidente da ABAD é um dos debatedores do Talk Show, no Líderes do Varejo em, Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta quinta-feira, 13, Poços de Caldas recebe o “Líderes do Varejo – Supermercados em Debate”, evento voltado para debater os diversos temas atuais e as tendências do setor. Uma das atrações é o talk show, com o tema “a experiência do cliente” mediado pelo Presidente Executivo da AMIS, Antônio Claret Nametala.

O Presidente da Associação Brasileira de Atacadista e Distribuidores (ABAD), Leonardo Severini, que é também Presidente do Conselho do Atacado Vila Nova, é um dos debatedores. O talk show tem ainda a participação do proprietário do Supermercado Magalhães, Presidente da rede Maxsul e Vice-Presidente Regional da AMIS, em Cabo Verde, Antônio Sérgio Magalhães. O diretor geral do Pinduka Supermercados, com sede em Poços de Caldas, Rafael Junqueira Franco, completa o quadro de debatedores.

O Líderes do Varejo é organizado pela Associação Mineira de Supermercados (AMIS), e tem como objetivo a realização de negócios, relacionamento empresarial e desenvolvimento profissional. O evento vai acontecer no CENACON (Palace Casino), na Praça Pedro Sanches, SN – Centro, das 13h às 19h.

O evento tem apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (SEDE-MG); Sebrae-MG; da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho – SMDET e do Poços de Caldas Convention & Visitors Bureau. A participação no evento é gratuita, mas restrita ao público-alvo.

