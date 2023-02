Presidente da Câmara protocola projeto de lei que assegura às mulheres o direito de acompanhante em consultas médicas e exames

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Presidente da Câmara Douglas Dofu, protocolou na semana passada, no dia 6 de fevereiro, um projeto de lei que assegura às mulheres o direito de acompanhante em consultas médicas e exames.

O projeto de lei tem como objetivo estabelecer mais uma forma de proteção à mulher com o direito de ter acompanhante, uma pessoa de sua livre escolha, nas consultas e exames em geral, nos estabelecimentos públicos e privados de saúde no Município de Poços de Caldas. Assim, busca-se assegurar a dignidade da pessoa ao oferecer segurança para a realização de consultas e exames sendo obrigatório em casos que envolvam algum tipo de sedação. Visando garantir o direito à saúde, à cidadania feminina e a dignidade da pessoa humana.

De acordo com o projeto, a dignidade da pessoa deve ser concretizada em todos os âmbitos, conforme estabelecido pela Constituição Federal. A cidadania feminina e a dignidade da mulher podem ser asseguradas inclusive quando é garantido o direito à saúde e aos tratamentos médicos.

Um outro elemento inerente ao tratamento da saúde da mulher é a necessidade de estrutura adequada, especialização profissional e a ética dos profissionais de saúde.

Assim, busca-se assegurar a dignidade da pessoa ao oferecer segurança para a realização de procedimentos.

Confira trecho do projeto:

(…)

Art. 1º Esta Lei Complementar inclui dispositivos na Lei Complementar n. 141, de 25 de

outubro de 2012 para assegurar às mulheres o direito a terem acompanhante, uma pessoa de sua

livre escolha, nas consultas, exames e procedimentos em geral nos estabelecimentos públicos e

privados de saúde no Município de Poços de Caldas, sendo obrigatório em casos que envolvam

algum tipo de sedação e dá outras providências.

Art. 2º A Lei Complementar n. 141, de 25 de outubro de 2012 passa a vigorar acrescido no

seguinte art. 55-A:

“………………………………….

Art. 55-A. Fica assegurado às mulheres o direito a terem acompanhante, uma pessoa

de sua livre escolha, nas consultas, exames e procedimentos em geral nos

estabelecimentos públicos e privados de saúde no Município de Poços de Caldas,

sendo obrigatório em casos que envolvam algum tipo de sedação.

Parágrafo único. Os estabelecimentos de saúde devem informar o direito de que trata

este artigo, em local visível e de fácil acesso às pacientes.

…………………………………. “ (NR)

Art. 3º O art. 202 da Lei Complementar n. 141, de 25 de outubro de 2012 passa a

vigorar acrescido do seguinte inciso LI:

“………………………………….

Art. 202………………………….

…………………………………..

LI – o descumprimento das obrigações previstas nesta Lei Complementar.

…………………………………..” (NR)

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Ver. José Castro de Araújo, 6 de fevereiro de 2023

Beatriz Aquino