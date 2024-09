Presidente da CITUR será condecorado com a Medalha Presidente Juscelino Kubitschek

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, concederá ao presidente da CITUR, Sr. Marcos de Carvalho Dias, a prestigiosa Medalha Presidente Juscelino Kubitschek, uma das mais altas honrarias do estado. A cerimônia de agraciamento acontecerá no dia 12 de setembro de 2024, quinta-feira, às 9h30, no D’Ávila Hall, em Diamantina, Minas Gerais.

O evento contará com a presença de diversas personalidades e autoridades do estado e como parte das festividades, será realizada uma Vesperata em homenagem aos agraciados no Centro Histórico de Diamantina no dia anterior à entrega da medalha, realizada pela Secretaria de Cultura e Patrimônio do Município de Diamantina.

A Medalha Presidente Juscelino Kubitschek é concedida anualmente a personalidades e instituições que se destacam por sua contribuição ao desenvolvimento de Minas Gerais, e receber esta distinção representa o reconhecimento da dedicação do senhor Marcos de Carvalho Dias à frente da CITUR – Circuito Integrado do Turismo de Poços de Caldas e do Hospital Santa Casa de Poços de Caldas, trabalhos que contribuem para o progresso do estado.