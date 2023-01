Presos suspeitos de tráfico de drogas no bairro São José

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Três homens de 18, 20 e 24 anos foram presos na noite deste sábado(07), suspeitos de tráfico de drogas em Poços de Caldas. Segundo a Polícia Militar, as prisões ocorreram no cruzamento da Rua Salvador com Avenida Fosco Pardini, no bairro São José. Durante patrulhamento pelo bairro, uma equipe da PM viu o veículo suspeito. Foi dada ordem de parada, mas os ocupantes desobedeceram, tentaram fugir, mas foram detidos.

Ainda segundo a PM, durante as buscas no veículo foram encontrados; três pinos de cocaína, 41 embalagens com haxixe,um tablete pequeno da mesma droga, um cigarro de maconha, uma munição calibre 38, a quantia de R$359,20, além de três celulares. O trio foi preso e encaminhado à Delegacia com material apreendido. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado.

Fonte: PM de Poços de Caldas

Beatriz Aquino