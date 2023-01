“Preta de Humaitá” chega às plataformas digitais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

2023 começou com novidades no selo independente Camará Records, trazendo o lançamento do single “Preta de Humaitá”, uma parceria inédita dos músicos Mununu, Nego Moura e Os Camarás.

A canção é um hit de verão, onde locais e fotografias do cotidiano de Salvador inspiraram Mununu a resgatar suas memórias, do tempo em que viveu na cidade, para compor ”Preta de Humaitá”, que é uma homenagem à beleza da mulher negra, é exaltação da cultura e conexão ancestral afro-brasileira, é louvação das belezas soteropolitanas sob a ótica do artista.

O coletivo ‘Os Camarás’ temperaram este single, trazendo uma mistura tropical, contemporânea e brasileira de funk, soul, samba e ijexá, além do flow do compositor Nego Moura. A produção musical é assinada pelos irmãos João Paulo Oliani (Fubá) e Breno Oliani.

“Preta de Humaitá” já alcançou mais de 1.000 plays no Spotify e entrou na playlist editorial Soul Brasil da plataforma, em menos de 10 dias do lançamento. O que, para quem é artista independente, significa muito, já que é um reconhecimento pela qualidade do trabalho e o fortalecimento profissional para fazer parte da nova cena da música brasileira.

A história de Mununu cruza com a dos Camarás há mais de 20 anos, desde quando se juntou com os músicos Breno Oliani e Guilherme Dias na formação da banda Jack Jow, em meados de 2000. Já em 2021, Mununu também teve participação importantíssima na gravação dos violões e backing vocals do disco ‘Camará’ e fez algumas lives com a banda no difícil período da pandemia. A parceria dos artistas Mununu e Os Camarás já nasceu rendendo bons frutos e promete novos projetos para um futuro muito próximo.

PARA OUVIR

Plataformas digitais: https://ditto.fm/preta-de-humaita

Youtube: https://youtu.be/iAIJLLu4elc

MUNUNU

Mununu é cantor, compositor e intérprete sul mineiro de Poços de Caldas, e com um timbre de voz marcante, tem chamado bastante atenção do público, produtores e outros artistas com suas recentes produções. Durante 19 anos esteve à frente da banda de música brasileira Jack Jow, um dos grandes nomes da cena independente da cidade, banda da sua juventude onde teve oportunidade de compor e gravar suas primeiras canções autorais. Em uma nova fase da sua carreira, Mununu revela o seu amadurecimento artístico, com composições, arranjos e melodias que buscam referências da cultura afro-brasileira. Assumiu a produção, gravação e criação dos arranjos de violão do disco ‘Camará’, de Nego Moura e Os Camarás. Se consagrou como um dos finalistas do Prêmio de Música de Minas Gerais em 2021 e semifinalista em 2022, com as músicas autorais ‘Galanga’ e ‘Banzo’, respectivamente. Atualmente está em fase de produção do seu primeiro EP, que tem lançamento previsto para este ano.

Redes sociais: @mununuoficial

OS CAMARÁS

Os Camarás é uma banda, um coletivo de produtores do sul das Minas Gerais, movidos à paixão pela música e pela cultura brasileira.

Lançaram em 2022, em parceria com o cantor e compositor Nego Moura, o álbum C A M A R Á, um disco em homenagem ao povo brasileiro, que atingiu mais de 100 mil plays no Spotify em menos de um ano.

Os Camarás são: João Paulo Oliani ‘Fubá’ (DJ e produtor), Breno Oliani (baixista e produtor), Nego Moura (cantor e compositor), Guilherme Dias (guitarrista) e Luis Felipe Cardillo ‘Lagunaz’ (guitarrista).

Redes sociais: @os.camaras.music e @negomoura

Fonte: Assessoria de Imprensa: Carvalho Agência Cultural

Beatriz Aquino