Previsão de 295mm de chuva em Poços para Janeiro

O Coordenador da Defesa Civil de Poços de Caldas Mauro Barbosa Filho, fez um balanço da situação da cidade nesse período de chuva.

“Nós da Defesa Civil atendemos cerca de 15 ocorrências, entre elas o colapso estrutural de dois muros, vias alagadas, tivemos a interdição parcial de algumas delas. E nesse momento estamos monitorando os ribeirões e em caso de algum risco, emitiremos alerta para população.”

De acordo com INMET – Instituto Nacional de Metereologia, a previsão de chuva para janeiro em Poços de Caldas é de 295mm.

Beatriz Aquino

