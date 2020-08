PRF disponibiliza cinco tipos de serviço em peticionamento eletrônico

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Defesa de Autuação e Recurso de Multa são alguns dos serviços disponibilizados

Alice Dionisio | 03/08/2020 – 14h32

A partir desta segunda-feira (03) a PRF disponibilizou cinco serviços que podem ser feitos online. São eles: Defesa de Autuação, Recurso de Multa, Identificação de Condutor e Infrator, Solicitações de Retificação de Boletim de Acidente de Trânsito e Solicitação de Cópia ou Vista de Processo/Documento. Antigamente, os motoristas precisavam ir até uma unidade do órgão ou então nos Correios.

A iniciativa está alinhada com a Estratégia de Governo Digital para o período 2020 a 2022, definida por meio do Decreto n° 10.332 da Presidência da República. O interessado deve fazer um cadastro prévio no Sistema Eletrônico de Informações – SEI. Após ser validado, o usuário poderá acessar o sistema e fazer a petição, anexando documentos e imagens. Ao final é gerado um recibo comprovando o peticionamento. Todos podem ser acessados 24h.

De acordo com o Diretor-Geral da PRF, Eduardo Aggio, a desburocratização dos serviços é uma das diretrizes da nova gestão, que buscará oferecer um serviço público de qualidade, com menos gasto de tempo e dinheiro. “Esse segundo ano rumo ao centenário será marcado por uma transformação digital e o peticionamento eletrônico é o primeiro passo para a prestação de serviços cada vez mais de excelência à sociedade”, disse. “O objetivo é abandonar o papel e, num futuro próximo, transformar a PRF em uma polícia 100% digital”, concluiu.

O sistema para o peticionamento eletrônico poderá ser acessado no site sei.prf.gov.br/acessoexterno