PRF doa caminhão de tabaco para IF Sul de Minas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã dessa quinta-feira, 26 de novembro, um comboio composto por viaturas da Receita Federal e da Polícia Rodoviária Federal realizou o translado de 4 caminhões com uma carga total de 40 toneladas de tabaco entre as cidades de Uberaba e Poços de Caldas.

O traslado está relacionado à parceria entre Receita Federal e IFSULDEMINAS para transformação de do tabaco em adubo. A Polícia Rodoviária Federal está apoiando a iniciativa das instituições, realizando a escolta.

O tabaco será destinado ao IFSULDEMINAS, para as unidades de Muzambinho, Machado e Inconfidentes, para descaracterização por transformação em adubo, através do processo de compostagem. A descaracterização do produto ocorre com a mistura do tabaco aos demais componentes necessários à confecção do adubo e deve ser atestada por uma comissão de servidores da Receita Federal, especialmente designada para acompanhar o processo. Após o período necessário para estabilização do composto orgânico, que pode durar de 90 a 120 dias, o IFSULDEMINAS realizará a distribuição desse material nas áreas de cultivo da Escola Fazenda do próprio instituto.