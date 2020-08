PRF-MG apreende, em 2020, quase o dobro de animais silvestres do que em todo o ano de 2019

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Desde o início de 2020, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, em Minas Gerais, 1.831 animais silvestres sendo traficados no estado. O número surpreende não apenas pela quantidade de animais resgatados do tráfico, mas principalmente ao compararmos com 2019.

Durante todo o ano passado, 963 animais foram resgatados. Com isso, a PRF já apreendeu, até o último dia 11 de agosto, quase o dobro de animais do que em todo o ano anterior. Além disso, no mesmo período em 2019 ( de 1º de janeiro a 11 de agosto), a PRF apreendeu 361 animais, cerca de um quinto da quantidade apreendida em 2020.

Somente nos últimos dois dias, a PRF apreendeu mais de 300 aves sendo traficadas no Triângulo Mineiro. As apreensões ocorreram em Uberaba e em Uberlândia.

Na BR 050, em Uberaba, foram localizados dois filhotes de araras Canindé, cinco curiós, um estrelinha, 120 canários da terra, 80 bigodinhos e 69 pássaros preto. Ao todo, o veículo transportava 277 animais. (Clique aqui e saiba mais).

Já em Uberlândia, na BR 365, a PRF resgatou 43 filhotes de araras da espécie Canindé, sendo traficadas por um homem informou que as venderia no estado de São Paulo. (Clique aqui e saiba mais).

No último mês de julho, outra grande apreensão chamou a atenção. Em Leopoldina, na Zona da Mata de Minas, 1.459 filhotes de jabutis foram resgatados junto com outras aves. Os animais eram transportados em sacos e alguns, inclusive, já estavam mortos quando foram encontrados pela PRF.