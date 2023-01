PRF prende mulher que transportava 15 quilos de maconha em ônibus

Nessa sexta-feira (27), A Polícia Rodoviária Federal prendeu uma mulher que viajava em um ônibus transportando 15 quilos de maconha na Rodovia Fernão Dias, em Pouso Alegre (MG).

De acordo com informações da PRF, a droga estava dentro de uma mala da passageira, que tem 23 anos. Ela havia saído de São Paulo com destino a Fortaleza (CE). A mulher infornmou para a Polícia que receberia R$ 2 mil para transportar os entorpecentes.

A prisão ocorreu durante uma fiscalização de combate ao crime realizada pela Polícia Rodoviária Federal, no Km 871 da Rodovia Fernão Dias. A droga foi encontrada com ajuda de um cão farejador.

Beatriz Aquino

