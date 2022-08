Primeira fase da reforma da UPA é finalizada

Reafirmando a parceria entre secretaria de Saúde e PUC Minas Poços de Caldas, terminou nesta semana a primeira fase da reforma da Unidade de Pronto Atendimento- UPA que proporcionará mais conforto e acolhimento aos pacientes atendidos no local.

A obra teve um investimento de R$117,460,88 e foi viabilizada a partir da contrapartida com a PUC Minas.

Nesta primeira fase, foram reformados seis consultórios, duas salas de triagem e o hall de espera. Foram realizadas também melhorias e adequações dos pontos de água e esgoto, rede elétrica e de informática.

Pintura, troca de mobiliário reforma do courvin das macas e aquisição de novas macas também fizeram parte desta primeira fase.

A diretora geral da UPA, Patrícia Pavesi falou sobre os benefícios da reforma. “A reforma nos trouxe várias benefícios como: melhoria da qualidade de serviços aos nossos colaboradores, os ambientes ficaram com cara nova e mais modernos, tivemos otimização dos espaços físicos dos consultórios médicos e triagens de enfermagem, proporcionando assim um ambiente mais confortável e com condições adequadas de trabalho.”

O secretário de Saúde, Carlos Mosconi ressaltou que esta é a primeira de outras intervenções que serão realizadas na unidade. “As mudanças feitas nos consultórios da UPA vão oferecer mais conforto aos pacientes e aos profissionais que ali trabalham. Além de um ambiente agradável e de muito bom gosto para os atendimentos. Algumas outras mudanças já estão programadas para a Upa e em breve daremos sequência a esse trabalho.”

Na segunda etapa, será reformada a sala de espera da Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

CONTRAPARTIDA PUC MINAS

A parceria entre a PUC Minas Poços de Caldas e a Secretaria de Saúde está ligada ao plano de contrapartida firmado na instalação do Curso de Medicina do Campus, em 2017.

A PUC Minas está envolvida em diversas ações na área da Saúde, dentre elas a construção de uma unidade tripla na região oeste da cidade que será entregue neste ano.

