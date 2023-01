Primeiro bebê do ano a nascer na Santa Casa é uma menina

Nasceu na tarde desta segunda feira, dia (01) de janeiro, na Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas, a pequena Manuela, o primeiro bebê a nascer na Santa Casa esse ano. Manuela nasceu com 3kgs através de uma cesariana e é a primeira filha de Bruna Oliveira Lopes de 28 anos que comentou sua experiência.

“Foi diferente, mas eles escolhem a hora de vir. Eu escolhi o nome Manuela porque foi o primeiro nome que gostei e fui buscar o significado e gostei muito, que é ‘Deus está conosco’. Espero que essa energia da chegada de 2023 traga tudo de bom para ela. Acredito que 2023 vai ser um ano diferente, com cada experiência sendo muito única. Vai ser muito bom, espero que dê muita sorte e muitos frutos bons.”

Beatriz Aquino

